Madres buscadoras protestan en Calzada de Tlalpan antes del México vs. Ecuador: ‘Deben 135 mil vidas’

Colectivas de madres buscadoras volvieron a salir a las calles para visibilizar la crisis de personas desaparecidas, a unas horas del inicio del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador.

Familiares de personas desaparecidas se instalaron sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de avenida Ermita, donde también arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para replegar a las personas inconformes.

Las manifestantes desplegaron una lona con los rostros de personas desaparecidas y lanzaron consignas para exigir a las autoridades atención a los casos de sus familiares.

Tensión entre madres buscadoras y elementos de la SSC

Alrededor de las 12:00 horas, integrantes del contingente de madres buscadoras denunciaron una presunta agresión por parte de elementos de la SSC. El incidente provocó un intercambio verbal entre las manifestantes y los policías señalados.

Los oficiales retrocedieron cuando las inconformes comenzaron a gritar consignas contra la presunta represión. Hasta el momento, no existe una versión oficial que esclarezca cómo inició el incidente.

Después de ese momento, las autoridades reforzaron el operativo de seguridad con la presencia de elementos antimotines, quienes intentaron encapsular al grupo de madres buscadoras; sin embargo, minutos más tarde retrocedieron.

Tras estos hechos, los colectivos de familias buscadoras convocaron a una conferencia de prensa “para denunciar públicamente la represión y las agresiones de las que fuimos víctimas esta mañana”.

Aseguraron que “mientras ejercíamos nuestro derecho a la protesta pacífica en la Calzada Tlalpan, en el marco del Mundial, fuimos objeto de actos de violencia injustificada”, según la convocatoria difundida por los colectivos.

Reprochan inacción tras el caso de Fátima Ozoara

Una de las manifestantes reprochó la actuación de las autoridades en el caso de Fátima Ozoara, enfermera de 20 años que desapareció después de salir de un hospital de la Ciudad de México.

Las autoridades confirmaron este martes 30 de junio el hallazgo sin vida de Fátima, tras más de una semana sin información sobre su paradero.

La joven fue vista por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón. Posteriormente, las autoridades localizaron su cuerpo sobre la carretera Santa Martha-Cuernavaca, a la altura del municipio de Ocuilán, Estado de México.

El pasado 23 de junio, Joel Ricardo ‘N’ fue detenido por su probable participación en la desaparición y el feminicidio de la joven.

“Esto es un crimen de Estado; se lo deben a la familia, le deben esa vida a la familia, a las familias deben 135 mil vidas y más los que se están acumulando diario”, dijo una madre buscadora ante las cámaras de Reforma.

Al mismo tiempo, familiares de personas desaparecidas colocaron fichas de búsqueda sobre el muro de contención de Calzada de Tlalpan para exigir justicia y la localización de sus seres queridos.