Hallan sin vida a Fátima, enfermera de 20 años desaparecida tras salir de un hospital en CDMX

Fátima Ozoara fue vista por última vez luego de salir de su trabajo en la colonia Olivar de los Padres. (@GARCIPAVON)

Fátima Ozoara, joven de 20 años, reportada como desaparecida desde el pasado 21 de junio tras salir de su trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, fue localizada sin vida este martes 30 de junio.

El cuerpo fue encontrado en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, paraje Ojo de Agua, en el municipio de Ocuilán, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que el pasado 23 de junio fue detenido Joel Ricardo ‘N’, por su probable participación en la desaparición y feminicidio de la joven.

La víctima fue vista por última vez luego de salir de su centro de trabajo, ubicado en la colonia Olivar de los Padres, donde laboraba como auxiliar de enfermería. De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, la joven no regresó a su domicilio.

¿Qué sabemos del feminicidio de Fátima Ozoara?

A partir de la denuncia, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) activó los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes.

Como parte de las diligencias realizadas, se recabaron entrevistas, se analizaron videograbaciones y se realizaron trabajos de campo que permitieron establecer la posible participación del detenido en los hechos.

Agentes de la PDI detuvieron en flagrancia a Joel Ricardo ‘N’, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Posteriormente, en audiencia inicial, un juez de control calificó como legal su detención; la Fiscalía CDMX formuló imputación por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

Esto sabemos de la detención del implicado en el feminicidio de Fátima

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará este martes 30 de junio, a las 14:30 horas. En tanto, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Posteriormente, se estableció un polígono de interés para la búsqueda de la joven en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos encabezó labores de búsqueda que derivaron en la localización del cuerpo sin vida de una mujer joven, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes con intervención de las autoridades de dicha entidad.

La Fiscalía CDMX brindó acompañamiento a la familia de la víctima para acudir al Servicio Médico Forense en el Estado de México para hacer reconocimiento de la víctima, a través de la PDI y de una célula de atención víctimal.

La Fiscalía CDMX aseguró que continuará con las investigaciones correspondientes por el feminicidio, en coordinación con las autoridades del Estado de México y Morelos, a fin de esclarecer plenamente los hechos, fortalecer la acusación contra el probable responsable y garantizar a la familia de la víctima el acceso a la justicia, con perspectiva de género.