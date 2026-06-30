Clima en Puebla y Morelos: Prevén cielo nublado y temperaturas frescas para este miércoles 1 de julio

Así estará el clima en Puebla y Morelos este miércoles 1 de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el centro-sur de México, incluyendo Puebla y Morelos, tendrá un miércoles 1 de julio con cielo nublado. Se esperan temperaturas frescas y una probabilidad de lluvias en diversas zonas, debido a la inestabilidad atmosférica.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la capital poblana, Heroica Puebla de Zaragoza, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 23.3°C, con cielo nublado. Municipios como Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula registrarán valores entre 10°C y 24°C.

Cuernavaca, Morelos, presentará una temperatura mínima de 11.3°C y una máxima de 23.7°C, también con cielo nublado. Las zonas cercanas a la capital morelense, como sus municipios principales, se mantendrán en rangos de 11°C a 26°C.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Lloverá el miércoles en la región de Puebla y Morelos?

La probabilidad de lluvia se mantendrá presente en la jornada, especialmente en las zonas altas de Puebla y Morelos. Las circulaciones ciclónicas y la onda tropical núm. 13 son los factores principales que impulsan estas condiciones atmosféricas.

El viento en Puebla se sentirá a 7 km/h, mientras que en Cuernavaca estará más calmado, a 5 km/h. Estas condiciones se deben a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica que afectan el centro del país, favoreciendo la humedad.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 1 de julio: Máxima de 20°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Jueves 2 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

Viernes 3 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Durante el resto de la semana, las condiciones de inestabilidad se mantendrán, con posibilidad de chubascos y lluvias fuertes. El SMN advierte que estas lluvias pueden traer descargas eléctricas y posible caída de granizo en la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Se recomienda a la población tomar precauciones ante las lluvias, ya que pueden ocasionar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Es importante conducir con cuidado y mantenerse informado por fuentes oficiales.

Para el miércoles 1 de julio, se sugiere llevar ropa abrigadora por la mañana y noche, y un paraguas durante el día. Las temperaturas frescas demandan un vestuario adecuado para evitar cambios bruscos y protegerse de las lluvias.

Fuente: CONAGUA.

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