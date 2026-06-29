Clima en Puebla y Morelos: Martes con cielo nublado tras inundaciones del fin de semana

Así está el clima para Puebla y Morelos el martes 30 de junio.

Luego de un domingo con lluvias intensas que causaron el desbordamiento de ríos e inundaciones graves en Puebla, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el martes 30 de junio un día de cielo nublado y temperaturas frescas.

Ciudades clave de Puebla y Morelos, como Cuernavaca y Cholula, tendrán condiciones estables, con poco viento durante la jornada.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la capital de Puebla, el termómetro marcará una mínima de 10°C y una máxima de 24.3°C. El viento soplará a unos 9 km/h, manteniendo un ambiente fresco. En el municipio de Puebla, se esperan valores entre 10°C y 24°C.

En Cuernavaca, Morelos, la mínima será de 11°C y la máxima de 25.3°C, con vientos de 5 km/h. Cholula, Puebla, registrará entre 10°C y 23.3°C. En Santa Isabel Cholula, se esperan rangos similares.

¿Habrá lluvias en Puebla y Morelos este martes?

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta lluvias en otras zonas del país, Puebla y Morelos tendrán un cielo mayormente nublado. La probabilidad de lluvia es baja para la región, pero la nubosidad dominará el día.

Los vientos se mantendrán ligeros en ambas entidades. En Puebla, el viento será de 9 km/h, mientras que en Cuernavaca alcanzará 5 km/h. Estas condiciones atmosféricas sugieren un día tranquilo, sin eventos de viento fuerte.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Martes 30 de junio : Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Miércoles 1 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Jueves 2 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el resto de la semana indica temperaturas estables. Las máximas no superarán los 25°C y las mínimas rondarán los 10°C. El cielo seguirá nublado, sin cambios importantes. Es bueno revisar las actualizaciones del SMN.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por las mañanas y noches, se aconseja usar ropa abrigadora. Mantenerse hidratado es fundamental, incluso con el clima nublado, y llevar un paraguas puede ser útil.

Para actividades al aire libre, se sugiere usar varias capas de ropa para ajustarse a los cambios de temperatura. Esto ayuda a evitar resfriados. Es buena idea planificar los horarios para evitar las horas más frías del día.

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