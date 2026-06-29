Clima en Jalisco: Cielo nublado y temperaturas frescas el martes 30 de junio

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara este martes 30 de junio traerá un cielo mayormente nublado y ambiente fresco, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan temperaturas mínimas de 13°C y máximas de hasta 28.3°C, con vientos suaves.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura estará entre los 13°C y 28°C, con un día nublado. Por su parte, Zapopan mostrará una variación similar, con mínimas de 13°C y máximas que alcanzarán los 28.3°C, siendo ligeramente más cálida.

San Pedro Tlaquepaque y Tonalá tendrán condiciones idénticas, con mínimas de 13°C y máximas de 28°C. En general, la región mantendrá un clima uniforme, con pocas diferencias térmicas entre los municipios principales de la zona.

¿Hay probabilidad de lluvia en Jalisco este martes?

Aunque el cielo estará nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la probabilidad de lluvia directa para este martes es baja. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la región podría experimentar condiciones similares a la tendencia nacional de chubascos.

El viento soplará suavemente a unos 4 km/h en toda la zona, manteniendo una sensación de calma. A nivel nacional, el SMN alerta sobre la posibilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y granizo, especialmente en Michoacán y Guerrero.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Martes 30 de junio : Máxima de 26°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Miércoles 1 de julio : Máxima de 28°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 28°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 5 km/h. Jueves 2 de julio: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Despejado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un aumento gradual de las temperaturas máximas, alcanzando los 30°C para el jueves, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 12°C. Se espera que el cielo se despeje progresivamente, pasando de nublado a despejado.

¿Cómo protegerse del clima cambiante en Jalisco?

Ante los cambios en el clima, es importante mantenerse hidratado, especialmente con el aumento de las temperaturas. Se recomienda usar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, para cuidar la salud de la piel.

Se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros para los días más cálidos. Si se planean actividades al aire libre, es aconsejable llevar consigo una gorra o sombrero y gafas de sol, para mitigar los efectos de la radiación solar.

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