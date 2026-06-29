FINNOSUMMIT 2026 apuesta por conectar retail, salud y logística para redefinir el futuro financiero de América Latina

La transformación digital dejó de ser una tarea exclusiva de bancos y empresas financieras. Hoy, industrias como el retail, la salud y la logística están incorporando soluciones financieras avanzadas para fortalecer su competitividad, abrir nuevas fuentes de ingresos y responder a consumidores cada vez más digitales. Bajo esta premisa, FINNOSUMMIT 2026 celebrará su décima edición con una propuesta renovada que busca reunir a sectores que históricamente operaban de manera independiente.

El evento, considerado uno de los principales foros de innovación financiera en América Latina, se realizará el 23 y 24 de septiembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, y reunirá a fundadores, inversionistas, corporativos y líderes empresariales para analizar el impacto de la tecnología financiera en la economía real.

De acuerdo con estimaciones del ecosistema, el sector proyecta la creación de más de 6 mil nuevos empleos, de los cuales alrededor del 70 por ciento estarán vinculados con soluciones B2B, lo que refleja el creciente interés empresarial por integrar herramientas financieras en sus modelos de operación.

“La ventaja competitiva de un supermercado, una red de hospitales o un operador logístico ya no proviene únicamente de mejorar su producto o servicio principal, sino de su capacidad para integrar pagos, crédito e inteligencia artificial que eliminen fricciones y generen nuevas fuentes de ingresos”, afirmó Andrés Fontao, CEO de Finnosummit.

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La décima edición del encuentro buscará responder a uno de los principales retos que enfrentan las empresas: adaptar sus modelos de negocio a un entorno donde la infraestructura financiera se ha convertido en un elemento estratégico. Según los organizadores, las compañías que no integren soluciones financieras avanzadas podrían perder terreno frente a competidores más ágiles y digitalizados.

A través de un nuevo formato denominado Insights Hub, FINNOSUMMIT ofrecerá conferencias magistrales, paneles y espacios de colaboración donde directivos de la banca tradicional, fundadores de empresas tecnológicas y ejecutivos de industrias estratégicas compartirán experiencias y tendencias globales.

En el sector retail, el evento abordará cómo herramientas como el financiamiento “Compra Ahora, Paga Después” (BNPL) pueden reducir el abandono de carritos de compra y optimizar procesos de pago impulsados por inteligencia artificial. Para la industria logística, el foco estará en el uso de stablecoins para agilizar pagos internacionales y mejorar la liquidez operativa, mientras que en salud se analizarán modelos de seguros embebidos y esquemas de financiamiento médico como Care Now, Pay Later.

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La agenda también incluirá una nueva edición de DisruptHer, iniciativa enfocada en impulsar el liderazgo femenino dentro del ecosistema financiero y tecnológico, mediante espacios de discusión y desarrollo profesional.

“FINNOSUMMIT nació cuando la palabra fintech todavía requería explicación en América Latina. Diez ediciones después, nos hemos convertido en un espacio donde se define el rumbo de los negocios de la región”, señaló Fontao, quien destacó la evolución del networking tradicional hacia un modelo de “netgrowing”, centrado en generar crecimiento y oportunidades de negocio de forma inmediata.

Con el respaldo de empresas como Veriff, Incode, MetLife Xcelerator, Covalto, Kyndryl y Nu, entre otras, FINNOSUMMIT 2026 buscará consolidarse como el punto de encuentro donde convergen la innovación financiera y los sectores estratégicos que impulsan la economía latinoamericana.