Onitsuka Tiger, sneakers que pasaron de Kill Bill a las calles de México, ahora quieren ser marca de lujo

Los tenis Onitsuka Tiger, que aparecieron en los pies de Uma Thurman en la película Kill Bill, desaparecieron por años y ahora están en los pies (o en la mente) de media Ciudad de México.

Esta marca de sneakers no es nueva. Tiene 77 años, pero su regreso es uno de los fenómenos de la moda más llamativos, puesto que son más caros que unos Adidas Samba o unos Nike Air Force 1 y, aún así, es complicado comprarlos.

En ese contexto, las icónicas zapatillas con franjas iniciarán una nueva etapa. Onitsuka Tiger, la histórica marca japonesa de calzado, se independizará de Asics, su empresa matriz, a partir de enero de 2027 con el objetivo de transformarse en una firma de lujo.

Con esta decisión se busca hacer la diferencia entre ambas marcas. Mientras Asics se enfocará en el deporte y el rendimiento, Onitsuka Tiger apostará por la moda, el diseño y el segmento premium.

“Durante la última década, hemos creído que debíamos convertirnos en una marca que pudiera venderse incluso sin las rayas”, afirmó Ryoji Shoda, director ejecutivo de OT GROUP Corp., la filial que absorberá el negocio de Onitsuka Tiger.

Los tenis Onitsuka Tiger tienen la intención de renovarse con una identidad propia más allá del deporte. (Fb: Onitsuka Tiger)

Onitsuka Tiger: De zapatos de deporte a marca de lujo

Onitsuka Tiger nació en 1949 como una marca de calzado deportivo. Sin embargo, en el 2000 cobró fama tras la aparición de sus zapatillas amarillas y negras en la película Kill Bill, dirigida por Quentin Tarantino.

Ahora, el estilo retro de los sneakers los han vuelto a poner en el mapa, sobre todo con la influencia en la moda japonesa y el auge del turismo en países asiáticos.

Como resultado del éxito, Onitsuka Tiger registró un incremento de alrededor del 60 por ciento en sus ganancias y alcanzó márgenes de alrededor del 38 por ciento durante 2025, de acuerdo con reportes de la compañía.

La marca había proyectado previamente que sus ventas anuales podrían alcanzar los mil 200 millones de dólares.

¿Qué sabemos del regreso de los Onitsuka Tiger a EU?

La creciente popularidad de Onitsuka Tiger también impulsa su regreso al mercado estadounidense. Tras cerrar sus tiendas físicas en 2023, debido a diferencias estratégicas con Asics, la firma planea abrir una nueva tienda insignia en Los Angeles en febrero de 2027.

La sucursal servirá para medir el interés de los consumidores antes de definir una expansión más amplia en ese país.

“Durante el primer año planeamos operar exclusivamente con la tienda de Los Ángeles”, explicó Shoda. Según el ejecutivo, la estrategia no será abrir numerosos establecimientos, sino crear espacios emblemáticos capaces de transmitir la identidad de la marca.

La transformación de Onitsuka Tiger en una marca de lujo enfrenta un reto importante: crecer internacionalmente sin perder la imagen de exclusividad que le ha permitido diferenciarse en el mercado.

Méxito 66 es uno de los modelos más populares de Onitsuka Tiger en EU. (Fb: Onitsuka Tiger)

¿Apuesta por el lujo elevará el precio de los tenis Onitsuka Tiger?

De acuerdo con Marguerite LeRolland, directora sénior de análisis global de Euromonitor International, la compañía deberá encontrar el equilibrio entre la expansión y el atractivo de seguir siendo percibida como una marca auténticamente japonesa.

A diferencia de otras firmas deportivas, la apuesta por el lujo no necesariamente implicará aumentos de precios. Actualmente, un par de los tenis Mexico 66 se vende en Estados Unidos por alrededor de 190 dólares (3,700 pesos), por encima de modelos como las Adidas Samba, las Puma Speedcat o las Nike Air Force 1.

Con su independencia ya definida, Onitsuka Tiger inicia una nueva etapa en la que buscará dejar de ser vista únicamente como una marca de tenis retro para consolidarse como una firma global de lujo inspirada en el diseño y la cultura japonesa.

*Con información de Bloomberg.