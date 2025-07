Muere Michael Madsen, legendario actor de ‘Kill Bill’, a los 67 años

Michael Madsen, famoso actor que interpretó a Budd en Kill Bill: Vol. 2, falleció este jueves por la mañana.

Su muerte fue confirmada por su representante Ron Smith a NBC News. La causa fue un paro cardíaco.

Michael Madsen, nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, Illinois (Estados Unidos). Era un frecuente colaborador del cineasta Quentin Tarantino, pues participó en otras de sus películas como Los 8 más odiados (2015) y hasta fue el loco ladrón Mr. Blonde en Perros de reserva (1992), con una escena donde le corta la oreja a un policía y a la vez baila ‘Stuck in the Middle With You’.

Estaba casado con DeAnna Madsen desde el 15 de abril de 1996, con quien tiene tres hijos. Anteriormente, estuvo casado con Jeannine Bisignano y Georganne LaPiere.

Más información en breve.