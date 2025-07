Sergio Mayer habla de la salud de Pilar Montenegro: ‘Está cansada’ y no acepta visitas

Tras los rumores sobre un presunto deterioro grave en la salud de Pilar Montenegro, Sergio Mayer, su amigo y excompañero en Garibaldi, comentó que mantiene comunicación con la cantante de ‘Quítame ese hombre’, aunque no acepta su visita.

La enfermedad de Pilar Montenegro es un misterio, sus personas cercanas han dicho en varios encuentros con medios que tiene problemas de movilidad y mareos frecuentes.

Pilar Montenegro se retiró en 2013. (Foto: Cuartoscuro.com). (Iván Stephens)

¿Qué está pasando con Pilar Montenegro?

Desde 2013, cuando Pilar Montenegro se retiró del espectáculo tras participar en la obra El Comitenorio, comenzaron a circular versiones sobre un posible diagnóstico de una enfermedad degenerativa.

Las especulaciones se reavivaron el 30 junio de 2025, cuando el periodista Javier Ceriani aseguró en un video que Pilar podría estar muy grave: “Muchos se despidieron de ella, otros aseguran que ya no está consciente y que la cama es su única compañera”.

Sin embargo, Televisa Espectáculos contactó a los familiares de la excantante de Garibaldi, quienes dijeron que “está bien” y respetarán su privacidad: “será Pilar quien decida hablar de su vida”.

Pilar Montenegro tiene problemas de movilidad. (Foto: @pilarmontenegromx).

¿Qué dijo Sergio Mayer de la salud de Pilar Montenegro?

En un breve encuentro con medios, el actor Sergio Mayer confirmó que se contactó directamente con Pilar y su familia: “Yo le escribo y me responde, nunca me manda mensaje de voz, hace dos semanas me comuniqué con ella, me respondió también su mamá, su hermana, me dijo que estaba bien, que estaba cansada, descansando y ella me mandó un mensaje muy bonito. Deseo que esos rumores no sean realidad y que ella se encuentre bien”.

El creador de Solo para mujeres quiso ir a verla, pero Pilar rechazó la visita: “Le dije: ‘Permíteme ir a verte, quiero abrazarte’, y me respondió: ‘No flaquito, estoy bien, muchas gracias’ y hay que respetarlo”.

En otro encuentro con medios, Mayer agregó: “Pilar es mi hermana, la amo con todo mi corazón, le deseo que esté bien (...) Me encantaría poder irla a ver, abrazarla, acompañarla, convivir con ella, pero si ella toma esa decisión, seré respetuoso".

Mayer habla constantemente con Pilar desde hace años, como en abril de 2024, cuando ella le confesó que “estaba contenta” pero “de repente se siente mareada”.

Garibaldi fue una banda donde sus integrantes fueron Paty Manterola, Sergio Mayer, Pilar Montenegro y Katia Llanos. (Foto: Instagram @katiallanos4)

¿Pilar Montenegro tiene esclerosis múltiple? Esto dice Sergio Mayer

En 2018, la presentadora Azucena Cierco mencionó que Pilar supuestamente tiene esclerosis múltiple, según la exGaribaldi Luisa Fernanda.

“Las dos la queremos mucho, somos amigas de Pilar (Luisa Fernanda) dice que tiene una condición que se llama esclerosis múltiple, le cuesta muchísimo, sufre de muchos dolores, es una enfermedad muy seria que de alguna manera no te permite moverte ni hablar igual”, dijo la conductora en Al rojo vivo.

Según Mayo Clinic, dicha enfermedad daña la mielina de los nervios y provoca mareos, debilidad, problemas para caminar, visión borrosa y fatiga intensa—, la familia de Pilar nunca confirmó el diagnóstico, y la artista ha preferido mantener su estado de salud en privado.

En su reciente entrevista con medios, Mayer reiteró que no sabe al respecto: “Yo no te lo puedo confirmar porque no lo sé, ella nunca lo compartió con nosotros y no lo ha querido compartir y si ella no lo comparte, pues mucho menos nosotros”.

Otra versión apunta a que Pilar podría padecer ataxia, un trastorno neurológico que afecta el cerebelo y provoca problemas para coordinar movimientos, hablar y caminar. Sin embargo, como sucede con la esclerosis múltiple, todo son especulaciones basadas en los síntomas que ella misma describió antes de su retiro.

La respuesta más reciente de Pilar Montenegro sobre su salud

Este 2 de julio, la producción de Ventaneando contactó directamente a Pilar, quien respondió vía WhatsApp: “Ya no estoy en el medio, gracias de todos modos. Estoy muy bien”.

Pilar Montenegro no quiso comentar su salud. (Foto: YouTube / Ventaneando).

La última publicación en Instagram de Pilar Montenegro data de octubre de 2024, donde posó sonriente junto a mujeres de su familia y escribió: “Qué bendición tenerlas. Bellas mujeres de mi familia”.

Pilar ha optado por mantener un bajo perfil, varios de sus excompañeros y amigos han dicho que ella está muy dolida con la prensa por todos los rumores a su alrededor.

Pilar Montenegro se retiró por salud

En 2015, Pilar Montenegro explicó a TVNotas que sufría de síntomas severos: “Tengo estrés severo causado por un problema de neurología, en la carrera artística hay mucho estrés, estrés tan severo, que de 6 meses para acá, empecé como vértigo, a marearme, cansancio, dolor muscular".

La última fotografía publicada por Pilar Montenegro en Instagram, en octubre de 2024. (Foto: @pilarmontenegromx).

La cantante también aclaró que en ocasiones se le acusó de presentarse en estado inconveniente, pero lo que ocurría es que se mareaba tanto que salía tambaleándose al escenario, lo cual generó malentendidos con el público y la prensa.

“Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí. Me daré un ratito, voy a respirar, no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila. Claro que los ingresos no son los mismos, pero prefiero estar tranquila, que estresada y ganando dinero”, agregó Montenegro.