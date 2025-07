¿Por qué se retiró Pilar Montenegro, excantante de Garibaldi?

Pilar Montenegro, excantante de Garibaldi, lleva más de una década alejada de la vida pública y con su trayectoria artística en pausa.

La excompañera del actor Sergio Mayer en la banda promovida por Luis de Llano se bajó del escenario tras participar en la obra El Comitenorio y desde ese momento no volvió a cantar frente a miles de personas ni volvió a los sets de grabación.

Existen rumores acerca del estado de salud de Montenegro, desde que necesita una silla de ruedas para moverse hasta que “ya no está muy consciente”, pero no se confirman los motivos por los cuales ‘desapareció’ del ojo público desde hace más de una década.

Garibaldi fue una banda donde sus integrantes fueron Paty Manterola, Sergio Mayer, Pilar Montenegro y Katia Llanos. (Foto: Instagram @katiallanos4)

Este 1 de julio, nuevamente la salud de Pilar Montenegro fue tema de conversación luego de que el conductor Javier Ceriani compartió que ella no está del todo consciente.

Pero, ¿es una enfermedad lo que llevó a la intérprete de ‘Quítame ese hombre’ a poner fin a su carrera? Esto sabemos al respecto.

¿Qué se sabe del retiro de Pilar Montenegro?

La primera declaración acerca de lo que pasó con la excantante de Garibaldi llegó en 2015, cuando ella concedió una entrevista para TVNotas, donde reveló que tuvo ataques severos de estrés.

“Tengo estrés severo causado por un problema de neurología, en la carrera artística hay mucho estrés severo que de 6 meses para acá ya empecé como vértigo, a marearme, con cansancio y dolor muscular", explicó para la revista, según Univisión.

“Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí, por eso me daré un ratito (...) no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila”, continuó respecto a su abandono de los conciertos y telenovelas.

Sin embargo, en 2016, comenzaron los rumores de una enfermedad y fue gracias a Jerónimo García, quien trabajó con ella en su vestuario.

“Ella está pasando por una enfermedad degenerativa que la está inmovilizando, sí puede moverse, pero a ella como artista le está afectando, se siente agredida por la enfermedad”, explicó para Suelta la sopa.

No existe información oficial respecto a las enfermedades de Pilar Montenegro, pero se especula que padece ataxia, cuyo principal síntoma son los movimientos involuntarios y causa problemas para caminar, informó Mayo Clinic. Otros señalan la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune.

Sin embargo, Luisa Fernanda, exintegrante de Garibaldi, dijo en una entrevista con diferentes medios, que Pilar Montenegro no va a regresar porque “no está interesada” y no especificó problemas de salud de la cantante:

“Pilar está retirada y no tiene intenciones de volver, nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo (...) Ella cumplió y ya es suficiente para su carrera, hay que respetar eso”, detalló en un video publicado en el canal de la reportera Berenice Ortiz en YouTube.

Pilar Montenegro se convirtió en actriz de telenovelas al salir de Garibaldi. (Foto: @pilarmontenegromx).

De Garibaldi a villana de telenovelas: ¿Quién es Pilar Montenegro?

Pilar Montenegro nació el 31 de mayo de 1972 en la Ciudad de México, que es reconocida por su paso por la banda Garibaldi.

Pero, antes de integrarse a los intérpretes de ‘La ventanita’, estuvo en la agrupación Fresas con Crema, grupo musical impulsado por el productor Luis de Llano, donde también estuvo Andrea Legarreta.

Antes de salir de Garibaldi, comienza su trayectoria como villana de telenovelas gracias al programa Volver a empezar.

Uno de sus papeles más reconocidos es el de Zulema, en la telenovela Marisol, donde nuevamente repite como la villana de la historia.

En 1997, inicia su carrera como solista, pero siguió con los roles de la ‘malvada’, en las producciones televisivas, en Gotita de amor.

En 2013 participó en la obra de teatro El comitenorio, su último trabajo como actriz y a pesar de los reencuentros de Garibaldi, ella ya no regresó a los escenarios.