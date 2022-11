¿Qué es la esclerosis múltiple, enfermedad que sufre Christina Applegate?

La actriz estadounidense Christina Applegate acudió a develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una de sus primeras apariciones públicas desde que en 2021 anunció que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, por lo que se unió a una lista de celebridades como Selma Blair.

Quien fue reconocida por su carrera en teatro, cine y televisión ofreció un discurso en donde relató cómo ha cambiado su vida con la enfermedad, como las dificultades en el rodaje de la última temporada de la serie Dead to Me, de Netflix, donde tenía que apoyarse de una silla de ruedas para ir al set.

“No puedo estar de pie mucho rato, así que voy a agradecer a la gente a la que realmente necesito hacerlo”, dijo quien no usó zapatos porque asegura que tiene una sensación que llega a dolerle o hacerla sentir desequilibrada. “Los bastones ahora son parte de mi nueva normalidad”, contó Applegate, quien no puede caminar sin él.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, la esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y el sistema nervioso central que puede generar ciertos tipos de discapacidad.

El sistema inmune ataca la mielina que recubre las fibras nerviosas, por lo que presentan problemas de comunicación desde el cerebro hacia otras partes.

Los síntomas de la esclerosis múltiple

La enfermedad no tiene cura, pero cada paciente puede afrontarse de distinta forma al diagnóstico a través de los síntomas que pueden variar entre cada persona. A continuación, algunos de los principales: