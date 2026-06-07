El negocio silencioso de ser esposa de Messi: Así construyó Antonela Roccuzzo su imperio de 20 mdd

Aunque para el gran público la historia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi es el romance perfecto del fútbol moderno, ella es una astuta mujer de negocios.

Ester Expósito, Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez tienen algo en común además de ser parejas de los futbolistas más reconocidos de su época, Kylian Mbappé, Leonel Messi y Cristiano Ronaldo: las tres construyeron su nombre y se convirtieron en marcas globales con poder e influencia.

En la antesala del Mundial de la FIFA 2026, estas son las historias de un negocio silencioso, pero que genera millones de dólares.

Las que antes se quedaban en un segundo plano, a la sombra de los futbolistas, han tomado las riendas de sus carreras. Ahora las vemos al frente de firmas de moda, liderando proyectos digitales o presidiendo corporaciones financieras.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lio Messi, por ejemplo, gestiona un patrimonio de 20 millones de dólares desde la discreción, mientras Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, rentabiliza su día a día ante más de 45 millones de seguidores.

El noviazgo entre Ester Expósito y Kylian Mbappé, que comenzó a sonar con fuerza en marzo pasado, también ha resultado irresistible para el mercado de lujo.

Ellas ya no se definen únicamente por con quién están. Las miradas (y las cámaras) se desvían cada vez más hacia los palcos VIP. Y es que las cosas han cambiado mucho si miramos atrás. Hace exactamente veinte años, durante el Mundial de Alemania 2006, los tabloides británicos pusieron de moda el acrónimo “WAGs” (“Wives and Girlfriends”, literalmente, “esposas y novias”).

Era una etiqueta que nació con un tono despectivo, casi como una caricatura para encasillarlas como poco más que rostros hermosos, pero hoy, en pleno 2026, la realidad es muy distinta.

El noviazgo entre Ester Expósito (en la imagen) y Kylian Mbappé prueba de que la unión entre la pantalla y el césped resulta irresistible para el mercado de lujo. (CLEMENS BILAN/EFE)

Antonela Roccuzzo: el discreto poder de no hacer ruido

Aunque para el gran público la historia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi sea el romance perfecto del fútbol moderno, detrás de esa imagen cercana y familiar hay una astuta mujer de negocios.

Huyendo de los focos constantes, Roccuzzo ha sabido construir una marca personal impecable, asentada sobre valores como la elegancia natural, el bienestar y la vida familiar.

Su mudanza a Miami revolucionó mucho más que la liga de fútbol de Estados Unidos, la MLS, impactando en el mercado publicitario. Y es que Antonela no es una mera acompañante. Juega en su propia liga, con un patrimonio estimado en 20 millones de dólares y una comunidad que ronda los 40 millones de seguidores en sus redes sociales.

Su imán para las marcas quedó más que claro a finales de 2024. Fue entonces cuando dio un paso histórico en el sector del marketing al protagonizar junto a su marido su primera campaña publicitaria conjunta, concretamente para la colección Essentials de Adidas. Lo más curioso es que logra todo esto manteniendo su intimidad bajo llave. Sus declaraciones a medios se pueden contar con los dedos de una mano. Por ejemplo, cuando se pronunció sobre el cambio que supuso dejar Europa para instalarse en Estados Unidos.

Así, escogió hablar de las emociones de la familia en su conjunto en una entrevista con Haute Living: “En este momento estamos llenos de nervios, pero la parte más hermosa es que experimentamos estos momentos juntos como familia”. Con ese equilibrio tan suyo entre reserva y magnetismo, de cara a la próxima Copa del Mundo, Roccuzzo se perfila, de forma natural, como la gran primera dama del torneo.

Georgina Rodríguez: el espectáculo de la opulencia.

Justo en el extremo opuesto está Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Si Antonela Roccuzzo apuesta por la discreción, Georgina ha hecho de la exposición pública su mejor aliada, convirtiéndose en el producto perfecto para la era del entretenimiento. La modelo española ha sabido exprimir su día a día hasta transformarlo en una marca multinacional que arrastra a más de 70 millones de seguidores en Instagram. De hecho, su gran escaparate es su propia serie documental en Netflix.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, rentabiliza su día a día ante más de 45 millones de seguidores. (ETTORE FERRARI/EFE)

Ahí es donde muestra de cerca su rutina de lujo en Medio Oriente tras el sonado fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr. Lejos de costarle adaptarse, se ha convertido en una embajadora de lo más entusiasta de la región y de sus joyas arquitectónicas, llegando a asegurar, en una entrevista con Grazia Magazine, que en Arabia Saudita se sentía “como en casa”.

En su universo, el dinero está para mostrarlo. Sus seguidores han sido testigos de este altísimo nivel de vida a través de los desorbitados regalos que le hace al futbolista luso, entre los que destacan un impresionante Rolls Royce de 5.7 millones de pesos o un Mercedes G Wagon valorado en unos 13.5 millones de pesos.

Claro que esta exposición tan brutal es un arma de doble filo que despierta tanto fascinación como rechazo. El constante despliegue de riqueza suele generar debates muy encendidos sobre la superficialidad y las desigualdades. Pero, sea como sea, Georgina triunfa como “influencer”.

Rumbo a al Mundial 2026: las nuevas caras del torneo

A medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026, una nueva generación de caras conocidas se prepara para tomar el relevo en las portadas. Por historia, las parejas de los jugadores de la Selección de Inglaterra siempre han sido las más perseguidas por los tabloides británicos.

Y para esta el Mundial 2026, nombres como el de Katie Goodland (esposa de Harry Kane) o Tolami Benson (pareja de Bukayo Saka) no parecen dispuestas a dejar nada a la improvisación. De hecho, en medios de Reino Unido como Mirror ya se comenta que están organizando su “propia gira estadounidense de cinco estrellas”.

Al mismo tiempo, la prensa deportiva y la del corazón se frotan las manos con algunos de los romances que prometen acaparar toda la atención durante el torneo. El caso más sonado es el del delantero estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, y la actriz española Ester Expósito.

Los rumores sobre su relación estallaron a principios de marzo de 2026 y terminaron de consolidarse al salir a la luz una escapada privada a Cagliari (Cerdeña) y varios encuentros en Madrid. Este tipo de uniones entre iconos del balón y superestrellas de la pantalla generan una sinergia viral que las firmas de lujo están deseando exprimir.

Viendo el panorama de cara a la Copa del Mundo, está claro que las reglas del juego han cambiado para siempre. Porque, mientras ellos buscan la victoria sobre el césped, ellas disputan otra liga igualmente competitiva: la de la influencia global. Y es que hace tiempo que dejaron de ser espectadoras para convertirse en las dueñas del negocio.