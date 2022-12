Georgina Rodríguez habla de cómo se siente por la pérdida de su bebé: ‘El año más difícil’

A finales de 2021, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron que estaban esperando mellizos; sin embargo, uno de ellos falleció en el parto, lo cual ha sido muy duro para la pareja.

En algún momento, CR7 explicó cómo se sentía por la pérdida de Ángel, nombre que decidieron ponerle al gemelo de Bella Esmeralda, quien actualmente tiene ocho meses. Ahora, fue Georgina Rodríguez quien se sinceró al respecto.

Fue en una entrevista con la revista Elle donde confesó que 2022 no ha sido un buen año para ella por la pérdida de su hijo. “Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”, aseguró la esposa de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la salud de Bella también fue motivo de preocupación para la española y el portugués, pues tuvo que ser internada en un hospital de Madrid poco antes de que comenzara el Mundial de Qatar por una bronquiolitis.

Afortunadamente, la bebé salió del hospital antes de que el ‘Bicho’ viajara al país de Medio Oriente para representar a su país.

Georgina Rodríguez aclara rumores sobre su vida

En redes sociales han circulado algunos rumores sobre la vida de la empresaria y modelo, entre los que se encuentran una supuesta hermana de bajos recursos que le pide dinero para sobrevivir, una ‘mala relación’ con su suegra Dolores Aveiro y sus cuñadas Katia y Elma; e incluso se hablaba de roces entre ella y Rosalía.

“Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira”, aseguró Georgina, quien también se refirió a todo lo que los medios de comunicación publican sobre ella.

“Reconozco que si yo fuera otra persona y leyera todo lo que publica sobre mí, con distancia, también me caería mal… ¡Pero yo no soy así!”, aseguró.