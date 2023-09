Messi habla sobre su vida en Miami y su retiro: ‘La gente se da cuenta cuando estoy feliz’

Unas cuantas horas antes de encender las alarmas en el Inter Miami por una posible lesión, Lionel Messi concedió una muy ligera entrevista con el humorista argentino Migue Granados donde habló sobre su nueva vida en Estados Unidos, su familia y su futuro después del retiro.

Desde la lujosa mansión que Messi compró en Florida recientemente, el astro argentino recibió a Granados para la entrevista que se transmitió en el programa Soñé que volaba del canal de YouTube ‘Olga’.

Messi dice que es feliz otra vez en Miami

Lio explicó que su decisión y la de su familia de mudarse a Miami, Florida fue determinada más por el deseo de volver a ser feliz y llevar una vida lo más normal posible, luego de que “París no fue como esperaba”, a pesar de que en esa etapa le tocó ser campeón del mundo, pero fue “el único jugador que no tuvo reconocimiento”.

“Hay gente que me sigue de toda la vida y ya me conoce y ya se da cuenta cuando estoy feliz”, explicó Messi. “Era la idea, empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera, tomármelo de otra manera y lo estoy haciendo”.

A Messi le gustaría pasar desapercibido en público. (FOTO: EFE)

‘La Pulga’ contó que trata de llevar una vida común como la de otras familias aunque “algunas cosas prefiero no hacerlas porque sé lo que viene después”, pero confía en que “habrá lugares en EU” donde pasará desapercibido.

Todos los días se levanta a las 7 de la mañana, lleva a sus hijos al colegio y se va a entrenar con el Inter Miami. Regresa a la 1 de la tarde a comer con su esposa Antonela Roccuzzo, duerme un poco, ven televisión y después recogen a los niños para llevarlos a sus entrenamientos. “A los tres les encanta el futbol. Crecieron con eso”.

A Messi le gustaría tener una hija; se considera buen padre

El delantero rosarino contó que sus hijos tienen personalidades distintas. Thiago, el mayor, es más serio, como él. “El otro día fueron a jugar, Thiago entra y ni te mira”, dijo. Mientras que Mateo y Ciro, son ‘terribles’. “A Mateo lo tienes que parar porque te cuenta todo. Y Ciro es más reservado”.

Messi está nominado al Balón de Oro 2023. (Foto: AP)

Lio y Antonela les han inculcado a sus hijos el valor de las cosas y él se considera buena padre, por lo que no descarta tener otro bebé. “No sé si cerramos la fábrica, nos gustaría un bebé. A ver si llega la nena”.

Messi habla de su retiro del futbol

El adiós a las canchas no es algo en lo que piensa Lio Messi en este momento ya que aún disfruta de jugar al futbol a pesar de haber ganado casi todo y se enfoca solo en su presente en la MLS.

“A mí me encanta lo que hago y ahora es de otra manera. Por eso la decisión de venir a Miami y no continuar mi carrera en otro lado, se vive de otra manera”, aseguró y admitió que dio un paso importante al dejar Europa, por lo que no quiere seguir pensando en el siguiente paso.

Messi no sabe si jugará el próximo Mundial ya que “falta mucho” ni a qué se dedicará después de su retiro, pero seguro algo relacionado al futbol, quizá entrenador o director deportivo. “Me gusta estar con chicos, enseñar”. El ‘10′ por lo mientras se enfoca en la MLS y en la próxima Copa América con la Selección Argentina.