Netflix con anuncios: Estas son las series y películas que no incluye el plan con comerciales

Desde inicios de este mes, la plataforma de Netflix lanzó su nueva suscripción que consiste en un plan de 99 pesos con anuncios publicitarios; sin embargo, los usuarios que opten por esta forma de contratar el servicio de streaming no podrán disfrutar de todo el catálogo de series y películas.

De acuerdo con Deadline, el pasado 19 de julio el codirector de Netflix Ted Sarandos comentó la posibilidad de que algunos títulos no se encuentren disponibles por un tema de licencias, algo que ya se convirtió en una realidad para los usuarios del plan ‘básico con anuncios‘.

Los títulos que no se pueden visualizar dentro de la plataforma se encuentran marcados con un candado de color rojo.

Una publicación de Variety reportó hace unos días que una cierta cantidad del catálogo de Netflix (del 5% a 10% de los títulos, según el país) no estaría disponible en el nivel de anuncios.

De acuerdo con dicha publicación, algunas populares series no estarían en Estados Unidos, como Breaking Bad, Grey’s Anatomy, How to Get Away With Murder, The Crown y Cobra Kai; sin embargo, en una nota posterior aclararon que esto había sido un error y éstas sí están presentes en dicho plan.

Para tranquilidad de los fans mexicanos, en esta versión económica sí están dos de las más famosas del momento: The Crown y Cobra Kai.

Te contamos de algunas series y películas que no puedes disfrutar si cuentas con el plan de anuncios publicitarios de Netflix México.

Series que no están en el plan de anuncios de Netflix

El Secreto de la Familia Grecko

Arrested Development

Brooklyn 99

New Amsterdam

Good Girls

The Good Place

Good Boys

La Ley de los Audaces

Desparejado

The Sinner

Buenas Noticias

House of Cards

The Last Kingdom

The Walking Dead

Un Lobo Adolescente

High: Confesiones de una mula en Ibiza

Películas que no están en el plan de anuncios de Netflix

Crepúsculo (2008)

8 Mile: Calle de las Ilusiones (2002)

(2002) Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004)

(2004) Casino (1995)

(1995) Caracortada (1983)

(1983) Conocen a Joe Black (1998)

(1998) La Teoría del Todo (2014)

(2014) Gánster americano (2007)

(2007) El Empleado del Mes (2006)

(2006) Enemigos Públicos (2009)

(2009) El Cabo del Miedo (1991)

(1991) Virgen a los 40 (2005)

(2005) Robo en las Alturas (2011)

(2011) Salvajes (2012)

(2012) El Juego (1997)

(1997) Los Hijos de la Calle (1996)

(1996) Expiación, Deseo y Pecado (2007)

(2007) El Día del Apocalipsis (2010)

(2010) El Faro (2019)

(2019) El Solita (2009)

(2009) La Socia Principal (1996)

(1996) El Escándalo (2019)

(2019) Esposa por sorpresa (1992)

(1992) Extraordinario (2017)

(2017) La Momia (1999)

(1999) Volver al Futuro (1985)

HOP: Rebelde sin Pascua (2011)

(2011) Las Aventuras de Peabody y Sherman (2014)

(2014) Dolittle (2020)

Restricciones del plan con anuncios de Netflix

Además de que algunos de los contenidos del catálogo de Netflix se encuentran bloqueados, los usuarios del plan básico con anuncios, el cual cuesta 99 pesos al mes, no tendrán la oportunidad de descargar series o películas.

Tampoco podrán saltarse los anuncios que lance la plataforma durante su uso. Los comerciales tendrá una duración aproximada de 3 a 15 segundos y su promedio general oscilará entre 4 y 5 minutos de por hora.

Los anuncios saldrán al principio de cada película o serie y durante varios momentos de la misma, finalmente la suscripción en este plan solamente permitirá usar la cuenta de Netflix en un dispositivo a la vez.