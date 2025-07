La misteriosa enfermedad de Pilar Montenegro: ‘Empecé con vértigo, a marearme’

El estado de salud de Pilar Montenegro, artista recordada por éxitos como ‘Quítame ese hombre’, atrajo de nuevo la atención pública por su supuesto deterioro y situación crítica.

Desde que se retiró del espectáculo en 2013, los rumores sobre una posible enfermedad degenerativa de la excantante de Garibaldi no han cesado, y las recientes declaraciones del periodista Javier Ceriani reavivaron las dudas por su bienestar.

Ceriani publicó un video en YouTube el pasado 30 de junio donde afirmó que Pilar Montenegro podría estar en una situación crítica: “Muchos se despidieron de ella, otros aseguran que ya no está consciente y que la cama es su única compañera”.

Sin embargo, Televisa Espectáculos informó que se contactó con familiares de la artista, quienes aseguraron que Pilar está bien, aunque pidieron respeto por su privacidad y reiteraron que será ella quien decida hablar sobre su estado de salud cuando lo considere oportuno.

Pilar Montenegro se retiró en 2013. (Foto: Cuartoscuro.com). (Iván Stephens)

¿Cuál es la enfermedad de Pilar Montenegro? Esto sabemos

Pilar Montenegro dijo en noviembre de 2015 a TVNotas: “Tengo estrés severo causado por un problema de neurología, en la carrera artística hay mucho estrés, estrés tan severo, que de 6 meses para acá, empecé como vértigo, a marearme, cansancio, dolor muscular".

Debido a su malestar, la intérprete decidió pausar su carrera: “Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí. Me daré un ratito, voy a respirar, no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila. Claro que los ingresos no son los mismos, pero prefiero estar tranquila, que estresada y ganando dinero”.

Antes de su retiro, ella recibió señalamientos por supuestamente salir al escenario en estado de ebriedad, al respecto dijo a dicha revista: “No era la jarra, en verdad salía sintiéndome mal, salía mareada de cantar”.

Pilar Montenegro tiene problemas de movilidad. (Foto: @pilarmontenegromx).

En 2016, el diseñador Jerónimo García, amigo cercano y exvestuarista de Pilar, reveló en televisión (Suelta la sopa) que la cantante tenía una enfermedad degenerativa “un poquito avanzada”, la cual "la está inmovilizando“.

Según sus declaraciones, Pilar prefería mantener un perfil bajo porque se sentía cansada ante la atención mediática y deseaba privacidad. Varios de sus excompañeros de Garibaldi dijeron que ella se retiró porque terminó muy dolida con todos los rumores en la prensa.

¿Esclerosis múltiple o ataxia?

La actriz Pilar Montenegro nunca confirmado públicamente un diagnóstico, pero personas cercanas a ella han informado que enfrenta algunas complicaciones médicas como dificultades de movilidad. Hay dos posibles padecimientos que han sonado: ataxia y esclerosis múltiple.

No está claro de dónde salió la versión de que Pilar Montenegro padece ataxia, una condición neurológica que provoca problemas severos de coordinación y equilibrio, con dificultades caminar, hablar y realizar actividades básicas, según Mayo Clinic, puede aparecer después de un daño en el cerebelo.

En tanto, el presunto diagnóstico de esclerosis múltiple fue comentado por la presentadora Azucena Cierco en Al Rojo Vivo, tras un encuentro con Luisa Fernanda, su excompañera en Garibaldi.

“Pilar está enferma, no está en una silla de ruedas, ni se está muriendo, ni se está todas las cosas que han dicho, simple y sencillamente quiere estar bien, no es el momento en que puede estar con nosotros”, dijo Luisa Fernanda en 2018.

Más tarde, Cierco agregó: “Las dos la queremos mucho, somos amigas de Pilar (Luisa Fernanda) dice que tiene una condición que se llama esclerosis múltiple, le cuesta muchísimo, sufre de muchos dolores, es una enfermedad muy seria que de alguna manera no te permite moverte ni hablar igual”.

Según la presentadora, Pilar “se mareaba muchísimo” por los síntomas de la enfermedad, lo cual fue confundido con efectos del alcohol.

En abril de 2024, el actor Sergio Mayer declaró que acababa de hablar con Pilar y aseguró que ella estaba bien y de buen ánimo: “Me dijo que estaba contenta, que de repente se siente mareada”.

Pilar Montenegro mantiene un perfil bajo en redes sociales. (Foto: @pilarmontenegromx).

¿Qué es esclerosis múltiple?

Según Mayo Clinic, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que daña la mielina, la capa que protege los nervios. Este daño interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, lo que puede derivar en discapacidad progresiva con el tiempo.

La esclerosis causa síntomas como:

Entumecimiento u hormigueo en brazos, piernas o rostro

Debilidad muscular

Dificultad para caminar o pérdida de equilibrio

Visión borrosa, doble o pérdida parcial de la visión

Mareos o sensación de que todo gira (vértigo)

Fatiga intensa

Problemas para hablar (habla lenta o arrastrada)

Dificultades de memoria o concentración

Cambios en el estado de ánimo (depresión, ansiedad)

Problemas para controlar la vejiga o el intestino

Alteraciones en la función sexual

Los tipos de esclerosis múltiple varían según la frecuencia y progresión de los brotes: recaídas y remisiones, secundaria progresiva y primaria progresiva. Cada tipo presenta un ritmo distinto de avance y síntomas, por lo que el tratamiento debe adaptarse a cada caso.

Aunque no existe cura para la esclerosis múltiple, hay terapias que ayudan a reducir la frecuencia de las crisis y controlar los síntomas. Factores como la genética, infecciones previas y bajos niveles de vitamina D pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad, de acuerdo con Mayo Clinic.

La última fotografía publicada por Pilar Montenegro en Instagram, en octubre de 2024. (Foto: @pilarmontenegromx).

Las últimas apariciones públicas de Pilar Montenegro

Pilar Montenegro se alejó del espectáculo tras participar en la obra El Comitenorio en 2013, y desde entonces solo ha compartido esporádicamente mensajes en sus redes sociales.

Su última publicación en Instagram fue en octubre de 2024, donde posó sonriente con amigas y escribió: “Qué bendición tenerlas. Bellas mujeres de mi familia”.