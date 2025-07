¿Quién es Katia, la exintegrante de Garibaldi que defiende a Luis de Llano en caso contra Sasha Sokol?

Katia, excantante de Garibaldi, compartió un mensaje en defensa de Luis de Llano en el caso contra Sasha Sokol, después de que la Corte negara el amparo a favor del productor.

La intérprete de ‘Pollito con papas’ escribió un post en su cuenta de Instagram donde llamó a Luis de Llano un “hombre íntegro y honorable”.

Llanos compartió escenario con el actor Sergio Mayer y la cantante Pilar Montenegro, con quienes coincidió en el grupo Garibaldi, pero, ¿quién es Katia y a qué se dedica actualmente?

Luis de Llano es el productor musical detrás de la banda Garibaldi. (Foto: Instagram @katiallanos4)

¿Quién es Katia Llanos y cómo fue su trayectoria en el grupo Garibaldi?

Katia Llanos nació en 1969 en la Ciudad de México y fue de los miembros fundadores de la banda Garibaldi, bajo la producción de Luis de Llano, en 1989.

Ella no solo inició con su faceta como cantante durante su tiempo de permanencia en el grupo musical, también comenzó con el ahorro para sus negocios.

“Durante mi tiempo en la banda pude guardar dinero para invertir y crear una empresa de iluminación, ese fue mi principio como empresaria”, contó para el pódcast Academia para vendedores de alto rendimiento en 2023.

Además de trabajar en las luces durante los conciertos de los intérpretes de ‘La ventanita’, también colocó la iluminación de presentaciones de Manuel Mijares.

“Empecé a los 19 años, muy chiquita, tuvimos tanto éxito donde hubo shows diarios, visité canales de TV, radio, entrevistas, lugares para cantar y yo ya estaba muy cansada (...) estuvimos en muchos lugares, hasta le cantamos a un rey de Marruecos”, explicó en una entrevista para el pódcast El presente de Roger, en 2022.

Katia Llanos Katia Llanos es exintegrante del grupo Garibaldi, donde Luis de Llano era el productor. (Foto: Instagram @katiallanos4)

En 1993, el grupo Garibaldi, protagonizó la película ¿Dónde quedó la bolita?, bajo la dirección de René Cardona.

En 1994 se desintegró la banda promovida por Luis de Llano, momento en el cual Katia se alejó de la vida pública para dedicarse a los negocios.

“Cuando me salí de Garibaldi es porque ya no aguantaba una situación interna, supe que cumplí mi ciclo, me tomé un año sabático y la realidad es que sí hubiera empezado como solista, pero yo no me sentía lista ni preparada, me fui alejando y distrayendo”, detalló en el pódcast El presente de Roger.

Los intérpretes de ‘Banana’ se reencontraron en dos ocasiones, pero algunos integrantes, como Charly García y la misma Katia se reunieron bajo el nombre GB5 y se integraron a la gira de los 90’s Pop Tour en 2022.

Garibaldi fue una banda donde sus integrantes fueron Paty Manterola, Sergio Mayer, Pilar Montenegro y Katia Llanos. (Foto: Instagram @katiallanos4)

En 2023, surgió un conflicto entre Katia y Sergio Mayer, exparticipante de La Casa de los Famosos México, cuando la cantante aseguró que recibió “malos tratos” del actor.

“Él dice que era el productor, que es muy exigente, pero la realidad es que no. Hubo malos tratos. Hubo muchos desacuerdos (...) Me dijo que no valía nada, que él era más importante, que su nombre era más importante y por eso debía ganar más”, declaró Llanos para Ventaneando en septiembre de 2023.

Actualmente, tiene un hijo llamado Matías, quien nació en 2009 luego de un proceso complicado en el parto: “El latido de su corazón se desvanecía, me abrieron de volada para salvarlo, me lo entregaron después (...) Las horas más eternas de la vida, pero cuando te vi surgió una nueva conexión como la que nunca tendré con nadie”, redactó la exintegrante de Garibaldi en un post en Instagram.

Katia Llanos tiene un emprendimiento de redes de mercadeo, marketing y monitoreo, al cual piensa dedicarse antes de su retiro.

Asimismo, en su página de Facebook se detalla que es coach de nutrición y asegura que es una mujer con una vida fitness y realiza ejercicio todos los días.

Katia Llanos compartió un mensaje donde defendió a Luis de Llano en el caso de Sasha Sokol. (Foto: Captura)

¿Qué dijo Katia, excantante de Garibaldi, sobre Luis de Llano por caso vs. Sasha Sokol?

La excantante de Garibaldi compartió un comunicado en su ‘Insta’ donde defendió al productor Luis de Llano luego del fallo de la SCJN ante el caso con Sasha Sokol.

En el post, ella subrayó que era su versión, por lo que no pretendía atacar a ninguno de los implicados.

“No me corresponde juzgar ni señalar, pero sí puedo hablar desde mi verdad, desde lo que vi y viví. Y lo que viví fue el privilegio de haber trabajado con un hombre que jamás estuvo involucrado en escándalos, y cuya reputación fue siempre la de un profesional honorable y una figura de respeto“.