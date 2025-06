Sergio Mayer Mori revela que Bárbara Mori lo introdujo a las drogas: ‘Manipulé a mi mamá’

Sergio Mayer Mori, el hijo del político Sergio Mayer, habló sobre su problema con las adicciones durante una conversación que tuvo en el pódcast de su padre, quien fue un exconcursante de La Casa de los Famosos México.

“Manipulé a mi mamá cuando tenía una muy corta edad”, comentó el músico y actor, quien estuvo en polémica por la relación que tuvo con la actriz Natália Subtil, al hablar sobre cómo fue la primera ocasión en la que probó las drogas.

Una adicción que lo llevó a estar internado en clínicas de rehabilitación durante 6 ocasiones diferentes, una de las cuales coincidió con el ingreso de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos México 2023.

¿Por qué Bárbara Mori accedió a las peticiones de Sergio Mayer Mori?

Fue durante el pódcast Políticamente imprudente, del actor Sergio Mayer, que el joven músico habló sobre sus problemas con las adicciones, debido a que él comenzó a fumar marihuana desde muy joven.

Cuando tenía 14 años, se acercó a la actriz Bárbara Mori, su mamá, para pedirle que le ayudara a probar la droga, debido a que él sentía curiosidad por la marihuana: “me dijo que estaba loco, que estaba enfermo de la cabeza”, recordó.

Sergio Mayer Mori aseguró que manipuló a su mamá para acceder a la marihuana. (Foto: Instagram / @smayermori)

Sin embargo, él fue insistente: “Le dije que si no lo hacía con ella, lo haría con mis amigos. Mi madre, tan hermosa y voluble, dijo: ‘sí, tienes razón, mejor yo te acceso’. Sé que se escucha poco probable, pero esa era dinámica que yo tenía”.

Sergio Mayer Mori asegura que él sabía que no podía pedirle a su padre que lo acompañara a probar la marihuana: “Tú eres antidrogas, anti todo (...) Yo sabía que mi mamá había fumado mota”, comentó, sobre su decisión.

¿Cómo fue el proceso de rehabilitación de Sergio Mayer Mori?

Cuando Sergio Mayer se enteró de que su hijo estaba consumiendo marihuana, él tomó la decisión de internarlo en una clínica de rehabilitación, lo que ahora el político mexicano considera una reacción exagerada.

“Cuando yo me enteré que fumabas, sobrerreaccioné, lo primero que hice fue internarte”, recordó Sergio Mayer y aunque el músico estuvo internado en seis ocasiones diferentes, compartió que no todas fueron de ayuda para su recuperación.

“Yo estuve internado unas cinco o 6 veces, la única que me sirvió fue la última, porque yo la pedí”, comentó, ya que él se acercó a su mamá, Bárbara Mori, para solicitar su ayuda, debido a que no se sentía bien.

Sergio Mayer Mori y Sergio Mayer tuvieron una conversación en el pódcast del político. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

“Llegué con mi mamá y le dije: ‘má, ayúdame, lo que sea’. Ella me dijo: ‘nos vamos mañana temprano a Colombia, empaca’. Me fui cinco meses a un lugar increíble, estuve en un proceso de terapia 24/7 (...) dejando amistades que me estaban llevando”, comentó.

Sergio Mayer Mori recordó que esta última ocasión coincidió con el estreno de la primera Casa de los Famosos México, en la que Sergio Mayer participó. Tras esta experiencia, el joven admite que se siente mejor.

“Hoy estoy mucho mejor, hace dos o tres meses estaba en una pendiente, tengo altibajos”, comentó y pidió a todos los jóvenes no consumir drogas cuando su cerebro aún está en desarrollo, ya que esto deja secuelas.

Sergio Mayer Mori llevó un proceso de rehabilitación en Colombia. (Foto: Archivo) (Instagram / @smayermori)

“Nunca en su vida se meten eso hasta que estén en un punto de su vida en el que se van de luna de miel con su esposa, porque si consumen antes de que se termine de desarrollar el cerebro quedas así, entonces hay que tener mucha precaución”.

¿Cómo reaccionó Sergio Mayer Mori cuando se enteró que sería padre?

Además de hablar de su problema con las adicciones, Sergio Mayer Mori también comentó cómo fue para él enterarse de que iba a convertirse en padre cuando todavía era menor de edad.

“Fue una reacción desde el miedo, le dije: ‘¿cómo?’. Yo estaba empezando, estaba haciendo mi segunda película. No, por supuesto que no (estaba en mis planes)”, comentó y habló de lo complicado que fue afrontar la situación cuando se dio a conocer públicamente.

“No bueno, yo ni quería ser papá, en qué cabeza cabe que yo vaya a vender una nota; al contrario, ese día empezó la pesadilla”, comentó sobre el momento en el que se reveló el embarazo.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil tienen una hija en común, llamada Mila. (Foto: Archivos) (Instagram: @smayermori / @nataliasubtil)

A pesar de ello, Sergio Mayer Mori agradeció que Natalia Subtil le permita convivir con su hija; sin embargo, reiteró que fue complicado para él convertirse en padre cuando tenía 17 años.

“Agradezco lo que ha hecho Natália porque gracias a eso puedo convivir con un ser humano que supera cualquier expectativa: es impresionante pasar tiempo con Mila, es gratificante ver la persona en que se está convirtiendo”, dijo.