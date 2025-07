⁠El intrigante retiro de Pilar Montenegro: ¿Qué han dicho sus compañeros de Garibaldi sobre su salud?

Los rumores sobre la misteriosa enfermedad de Pilar Montenegro, quien se retiró hace más de 10 años de los escenarios, siguen latentes por un supuesto reporte de que ‘ya no está muy consciente’, mismo que sus familiares desmintieron.

Lo cierto es que la abrupta ‘desaparición’ de la cantante y exintegrante de Garibaldi causó extrañeza entre todos sus seguidores, quienes la esperan en alguna presentación o redes sociales, donde su última publicación fue en 2024.

Mucho se habla sobre la supuesta enfermedad de la cantante de ‘Quítame ese hombre’, pero nadie cercano a ella la confirmó. Lo que sí pasó es que, en los últimos años, los integrantes de Garibaldi compartieron lo que sabían de ella.

Primeros reportes de la salud de Pilar Montenegro: ¿Qué sabemos?

En 2016, empezaron a circular rumores sobre la salud de Pilar Montenegro gracias a que presuntamente se le vio en silla de ruedas. Para entonces Jerónimo García, quien fue su vestuarista en Garibaldi, aseguró que padece una enfermedad degenerativa.

Pilar Montenegro no ha confirmado ningún diagnóstico específico, pero en 2015 informó que era neurológico. (Foto: Especial Shutterstock / @pilarmontenegromx).

“Ella está pasando por una enfermedad degenerativa que la está inmovilizando. Sí puede moverse, pero a ella como artista le está afectando, se siente agredida por la enfermedad y por la nota que hacen parecer que está muy mal, alcoholizada o drogada. No son las cosas así“, dijo en una entrevista en Al Rojo Vivo de 2016.

Oficialmente, se desconoce de qué padecimiento se trata, pero las principales versiones que circulan son que la enfermedad de la famosa sería ataxia o esclerosis múltiple.

Lo que saben en Garibaldi sobre la salud de Pilar Montenegro

Desde que se viralizaron los rumores sobre la salud de Pilar Montenegro, sus amigos y excompañeros de Garibaldi (grupo musical promovido por Luis de Llano) no se manifestaron, pero en el pasado sí comentaron cosas al respecto.

Una de esas veces fue en 2018, cuando en una entrevista con medios como Ventaneando, algunos integrantes de la banda compartieron el desacuerdo de Montenegro con los medios y la forma en que manejaban información sobre su vida.

“Le dejaron un muy mal sabor de boca los medios por chismosos, mentirosos; por andar inventando cosas que no tenían que haber inventado. Que tenía un problema de salud (…) le afecto que dijeran cosas tan terribles cuando no sabían qué es lo que estaba pasando", mencionó en entrevista con Ventaneando Luisa Fernanda.

Garibaldi fue una banda nacida a inicios de los 90. (Foto: Instagram @katiallanos4)

Mientras tanto Xavier Ortiz, quien murió en 2020 por un accidente en motocicleta, mencionó que sí está enferma, pero incluso ellos desconocían qué tiene o la gravedad de su padecimiento.

Pilar Montenegro sí está enferma, aseguran

“Está enfermita pero tampoco creas, ni a nosotros nos comenta. La he visto que sale a cenar o al cine, cualquier cosa, entonces yo creo que ya es una cuestión muy personal”, mencionó el exintegrante del show Solo Para Mujeres.

Ese mismo año, Luisa Fernanda dijo en otra entrevista, ahora con Al Rojo Vivo, que Pilar Montenegro tiene problemas de salud, pero no tan graves como se manejó en los medios aquel entonces.

“Pilar está enferma; no está en una silla de ruedas ni se está muriendo ni todas las cosas que han dicho, sino que simple y sencillamente quiere estar bien, siente que no es el momento en que pueda estar con nosotros (Garibaldi) y eso se lo tenemos que respetar”, aseguró su amiga.

Pilar Montenegro se retiró de la vida pública en 2013. (foto: Especial El Financiero)

Ya fuera de entrevista, la periodista que habló con Garibaldi aseguro que Luisa Fernanda compartió supuestamente el diagnóstico: esclerosis múltiple, un padecimiento que afecta autoinmune que afecta al sistema nervioso central, apunta Mayo Clinic, pero nadie confirmó lo dicho por la presentadora de noticias.

Pilar Montenegro no va a volver a la vida pública

A más de 10 años de que Pilar Montenegro salió del mundo del espectáculo, la cantante no tiene intenciones de regresar ni a cantar, ni a ser una figura pública, aseguran sus excompañeros.

La primera en decirlo fue la misma Luisa Fernanda Lozano, señalando en 2022 que gracias al trato que recibió de la prensa en el pasado es que no piensa dar entrevistas y menos exponerse.

Esto en el marco de que se anunció una serie sobre Garibaldi (ahora GB5), en donde adelantó que la cantante no participa por decisión propia.

“Eso sí se los digo desde el principio, Pilar no va a estar, Pilar está retirada, no tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general, no quiere saber absolutamente nada”, dijo Luisa Fernanda durante una conferencia de prensa.

Garibaldi fue una banda donde sus integrantes fueron Paty Manterola, Sergio Mayer, Pilar Montenegro y Katia Llanos. (Foto: Instagram @katiallanos4)

Otro de los exGaribaldi que reafirmó la ‘desaparición permanente’ de Pilar frente a cámaras es Víctor Noriega, quien recalcó que la decisión de Montenegro deben respetarla no solo ellos como sus amigos, también la prensa.

“Ella está totalmente y felizmente retirada, entonces no crean todo lo que se publica porque son fotos fake, de hecho hay videos donde la envejecen y la ponen como de 90 años (…) estuvimos en comunicación cuando nos volvimos a juntar, obviamente se le invitó y ella dijo: ‘chicos, yo estoy muy feliz retirada’. Nunca hablamos de que estuviera enferma o algo así, realmente ella está retirada”.