‘La Libertadores es una guerra’: La historia de cómo Cruz Azul jugó la final contra Boca Juniors, con Cardozo

José Saturnino Cardozo fue una de las grandes figuras de Cruz Azul en la Copa Libertadores de 2001 con cuatro goles. [Fotografía. Cuartoscuro, EFE, Cruz Azul, Boca Juniors, Copa Libertadores]

Hace un mes, Cruz Azul se consagró campeón de la Liga MX al vencer a los Pumas de la UNAM. El décimo título de liga del conjunto cementero llegó 25 años después de aquella hazaña histórica en la que alcanzó la final de la Copa Libertadores de 2001, donde emocionó a todo el país al estar a punto de arrebatarle el campeonato continental a Boca Juniors en la cancha de La Bombonera.

Aquel equipo de ‘La Máquina’, dirigido por José Luis Trejo, estaba conformado por figuras como Francisco Palencia, Óscar ‘Conejo’ Pérez, Tomás Campos, Melvin Brown y otros jugadores que, incluso, después ayudaron a Javier Aguirre a que la Selección Mexicana remontara en la eliminatoria rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

Sin embargo, uno de los grandes protagonistas de aquel torneo fue José Saturnino Cardozo, el mítico delantero del Toluca, quien dejó temporalmente a los ‘Diablos’ para vestirse con los colores celestes y ser parte de uno de los más grandes logros del futbol mexicano en su historia.

El ‘Príncipe Guaraní’ recordó cómo vivió aquel torneo internacional con Cruz Azul y describió las dificultades que enfrentó el equipo, así como el ambiente hostil que se vivía cada vez que debía encarar un partido en territorio sudamericano.

¿Cómo describió José Saturnino Cardozo la participación de Cruz Azul en la Libertadores?

En una entrevista para el canal de YouTube de Alberto García Aspe, el delantero paraguayo explicó cómo se vivieron los partidos eliminatorios de Cruz Azul en el torneo continental, al punto de solicitar a la directiva cementera, encabezada por ‘Billy’ Álvarez, que prestara especial atención a cada detalle logístico.

“Íbamos a ir a jugar en Paraguay y yo de repente pregunto a José Luis Trejo: ‘¿Ya mandaron gente a ver la cancha y dónde vamos a estar y tal?’. Me dicen que no, y les digo: ‘No, no, no, hay que ir a ver dónde vamos a entrenar’. ‘No, ya nos dijeron que nos van a prestar’. No te van a prestar nada, les dije, la Copa Libertadores es una guerra, no conocían el escenario”, expresó el exfutbolista.

Saturnino Cardozo relató que antes de enfrentar a Cerro Porteño intentó advertir al club sobre la importancia de preparar cada detalle de los viajes. Para él, muchos equipos mexicanos todavía no conocían las dificultades que implicaba jugar en sudamericanos.

“Yo siempre le decía a José Luis: ‘Profe, habla con la directiva, manda gente, chofer, camión, agua, todo. Nosotros tenemos que llevar nuestra comida y agua; no habrá agua ahí. Tenemos que saber que ese es el escenario que vas a encontrar en Sudamérica’”, comentó.

De igual forma, el delantero relató que uno de los momentos más complicados ocurrió durante la semifinal ante Rosario Central, cuando el conjunto cementero tuvo que recorrer varios metros para ingresar al estadio. “Nos dejaron a 700 metros del vestuario; tuvimos que entrar corriendo y la gente tiraba de todo, incluso huevos”, comentó.

Pese a ese ambiente hostil, el paraguayo consideró que Cruz Azul encontró una fórmula que sorprendió a sus rivales. Mientras muchos clubes sudamericanos apostaban por un futbol más físico y directo, ‘La Máquina’ destacó por su circulación de balón y por la calidad técnica de sus futbolistas.

Cardozo también destacó el nivel del plantel dirigido por Trejo. Además de figuras como Francisco Palencia, Julio César Pinheiro y Héctor Adomaitis, señaló que el chileno Pablo Galdames fue una pieza fundamental para competir en una Copa Libertadores.

“Siempre hablaba con ‘Paco’ y con ‘Conejo’ cuando viajábamos a Buenos Aires para jugar la Copa Libertadores; yo siempre decía: ‘Esto es una guerra, aquí no es ir a jugar, aquí hay que jugar con el cuchillo entre los dientes’, y después teníamos a Galdames, que pegaba. Él siempre nos dio mucho equilibrio y estabilidad en el mediocampo”, señaló.

¿Por qué Saturnino Cardozo pudo jugar con Cruz Azul la Copa Libertadores de 2001?

Saturnino Cardozo es uno de los mejores futbolistas extranjeros que jugaron en México y en aquel entonces vivía sus mejores momentos con el Toluca.

Sin embargo, su participación con el conjunto cementero se dio gracias a que en ese entonces existía el sistema de refuerzos que permitía la Copa Libertadores, mediante el cual los equipos clasificados a fases eliminatorias podían fichar a máximo tres jugadores.

En ese momento, Cruz Azul y Toluca no calificaron a la liguilla del Verano de 2001; de hecho, el conjunto mexiquense terminó en penúltimo lugar de la tabla general, situación que facilitó la llegada del delantero paraguayo.

El conjunto celeste dejó de lado el torneo local para enfocarse en lograr una destacada actuación en el Grupo 7, donde acabó en primer lugar al superar a Sao Caetano, Defensor Sporting y Olmedo.

En la misma plática con García Aspe, el paraguayo contó que había tenido propuestas para reforzar a River Plate y a Cerro Porteño.

El atacante explicó que, pese a las dudas que tenía por el mal momento que atravesaba el club en la liga, observó que el equipo mostraba una versión muy distinta en la Libertadores y decidió sumarse al proyecto de José Luis Trejo.

Cordozó, en su primer partido con Cruz Azul en Libertadores, anotó dos goles ante Cerro Porteño [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo fue el camino de Cruz Azul en la Libertadores de 2001?

La aventura celeste comenzó en los octavos de final frente a Cerro Porteño, donde inició con el pie izquierdo tras perder 2-1 en Paraguay.

Cruz Azul logró darle la vuelta al resultado global y respondió en el partido de vuelta con una victoria de 3-1, en la que Cardozo se convirtió en la figura del encuentro al marcar dos goles y sellar la remontada.

Con la idea de que el equipo podía trascender en la competición y de imponer más la localía en los siguientes partidos decisivos, Cruz Azul hizo el esfuerzo para que el partido de cuartos de final como local se disputara en el Estadio Azteca, actualmente llamado Banorte.

En el partido de ida en Argentina, los cementeros lograron mantener su portería en cero en el Estadio Monumental y dejaron la eliminatoria completamente abierta.

Aquel partido se volvió uno de los más recordados por la afición cementera, no solo por el ambiente, sino por el amplio dominio que mostró Cruz Azul al dejar ‘noqueado’ a River Plate con un contundente 3-0 en los primeros 45 minutos.

Posteriormente, Cruz Azul tuvo que enfrentar a Rosario Central. El conjunto mexicano volvió a aprovechar la vibra y la emoción del Estadio Azteca para irse con ventaja de 2-0 en la ida, nuevamente con goles de Palencia y Cardozo. La vuelta fue un partido de bombardeo ofensivo, pero al final ‘La Máquina’ aseguró su pase a la final tras empatar 3-3 en Argentina.

Cruz Azul jugó su primer partido de la Libertadores en el Estadio Azteca en los cuartos de final ante River Plate. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo fue la final de Cruz Azul vs. Boca Juniors en la Copa Libertadores de 2001?

En la final esperaba Boca Juniors, el vigente campeón del torneo. A pesar del hervidero que significó el Azteca, el cuadro argentino sacó la victoria por 1-0 en la ida.

El partido de vuelta en Buenos Aires parecía una misión imposible, pero para Cruz Azul aquella noche del 28 de junio de 2001 esa palabra no existía. Francisco Palencia se encargó de silenciar la cancha de La Bombonera al minuto 43, tras aprovechar un centro de Cardozo.

Francisco Palecia fue el encargado de empatar la final de la Libertadores de 2001 entre Cruz Azul y Boca Juniors en La Bombonera. [Fotografía. MexSport] (David Leah)

Para el segundo tiempo, el conjunto de Carlos Bianchi se fue al abordaje para retomar la ventaja, con oportunidades claras que desaprovecharon jugadores como Juan Román Riquelme y Christian ‘Chaco’ Giménez.

El encuentro se tuvo que definir en la tanda de penales y ‘La Máquina’ perdió ante los fallos de Pablo Galdames, José Alberto Hernández y Julio César Pinheiro desde los once pasos.

Al final, durante la ceremonia de premiación, los aficionados argentinos reconocieron con aplausos el recorrido de Cruz Azul en el torneo sudamericano.

En ese entonces, ‘La Máquina’ se convirtió en el primer equipo mexicano en jugar la final de la Copa Libertadores. Esta misma instancia la lograron alcanzar años después las Chivas de Guadalajara ante el Internacional de Porto Alegre en 2010 y los Tigres ante River Plate en 2015.

Sin embargo, aquella final de Cruz Azul dejó una huella inolvidable para todo el país. Por primera vez, las rivalidades quedaron atrás y millones de aficionados mexicanos se unieron bajo los colores celestes para alentarlo en el torneo más importante de América, del cual hoy se cumplen 25 años de aquella hazaña.