Aficionados se tatúan festejo de Messi al estilo Riquelme y frase ‘¿Qué miras, bobo?’

Los argentinos son unos de los aficionados más apasionados al futbol en el planeta y por ello un joven de nombre Nicolás Melana y otro llamado Facundo Musa se tatuaron a Lionel Messi después del triunfo de Argentina sobre Países Bajos por los cuartos de final de la Copa Mundial de Qatar 2022.

El futbol es casi como una religión en Argentina y Messi y Diego Armando Maradona son como sus dioses de la pelota, por lo que cientos y quizá miles de hinchas argentinos los llevan en la piel, pero Melana y Musa no se esperaron ni un día para tatuarse la icónica celebración de ´Topo Gigio´ de la ´Pulga´ ante Louis van Gaal y su polémica reacción llamando “bobo” a un neerlandés.

“No pude aguantarme”, escribió en una historia de Instagram Nicolás Melana, productor de eventos y agente de viajes argentino, quien además de la imagen de Messi frente a Van Gaal y su auxiliar Edgar Davis, se tatuó la posterior frase del astro del PSG “Anda pallá bobo!” al igual que Facundo Musa.

"Que mira bobo. Anda palla"

Dame el tatuaje más manija que tengas!! VAAAMO MESSI ❤🇦🇷💥 pic.twitter.com/uSxFX2DS61 — NO TE ENTUSIASMES TANTO💚🌈 (@noteentusiasmes) December 10, 2022

💉EL MENOS RÁPIDO: ¡LLEGÓ EL TATUAJE DE MESSI! 🇦🇷



Un hincha decidió inmortalizarse al Capitán con la frase que le dijo ayer a Weghors, mientras dialogaba con @gastonedul.



📹 IG - facundomusa.ttt 💉 pic.twitter.com/lCCN4DXQsv — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2022

¿Qué dijo Van Gaal de Messi?

Louis van Gaal, director técnico de Países Bajos, fue cuestionado en la conferencia previa a enfrentar a Argentina en el Mundial sobre cómo intentaría detender a Lionel Messi y recordó el enfrentamiento previo en semifinales de Brasil 2014.

“No vamos a revelar nuestras tácticas. Sería bastante tonto revelar tus propias tácticas [...] No es tan difícil encontrar una respuesta. Es posible que busque bloquear y cerrar las líneas de pase [...] No juega mucho con el rival cuando no tiene posesión del balón. Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha”.

Messi dijo a TyC Sportos que los neerlandeses dijeron muchas cosas antes y durante el partido, en especial Van Gaal y Wout Weghorst, a quien llamó “bobo” después del partido. “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso. El 19 nos provocó, desde que entró nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del futbol. Yo siempre respeto a todos y ellos no nos respetaron”.

¿Qué significa el festejo de Messi?

Lionel Messi festejó su gol de penal ante Países Bajos para el 2-0 parcial al estilo de su compatriota Juan Román Riquelmente 21 años antes en un partido entre Boca Juniors y River Plate.

El 8 de abril del 2021, Riquelme anotó también desde los once pasos el segundo gol de los Xeneizes en la goleada 3-0 sobre su máximo rival. El delantero corrió a festejar frente al palco en el que estaba Mauricio Macri, presidente del club -y luego de Argentina.

Aunque Riquelme explicó que su festejo era para su hija porque era fan del personaje Topo Gigio, siempre se ha creído que fue una provocación a Macri por no darle un aumento en su salario y bonos ya que Boca Juniors era tricampeón de la liga argentina, bicampeón de Copa Libertadores y campeón de la Intercontinental ante Real Madrid con el delantero como figura.

Macri en lugar de subirle el sueldo a Riquelme, lo vendió al Barcelona en 26 millones de dólares -cifra récord en el futbol argentino- y argumentó que eso solucionaría los problemas financieros del club. A pesar de que presidente aseguró que era un acuerdo de ambas partes, el futbolista dijo que desconocía el contrato. “Como no me quisieron arreglar el contrato, ahora dicen que me venden”, dijo el ´Topo Gigio´, según TyC Sports.