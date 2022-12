Jugador de Países Bajos al que Messi llamó ‘bobo’ dijo estar decepcionado del argentino

El futbolista neerlandés Wout Weghorst, quien anotó los dos goles que obligaron a la selección de Argentina a irse a tiempos extras y posteriormente a penales ante Países Bajos, dio su versión después que Lionel Messi lo llamara ‘bobo’ al término del partido que los eliminó en la Copa del Mundo realizada en Qatar.

Weghorst, quien juega como delantero para Besiktas, de Turquía, ingresó a la cancha a los 78 minutos en sustitución de Memphis Depay. Tras acortar el marcador 2-1, empató de último minuto previo a que el árbitro silbara el final.

Luego de los tiempos extras y la definición de penales con la que los liderados por Lionel Scaloni pasaron a semifinales –se enfrentarán a Croacia–, todo terminó caliente rumbo al vestidor, por lo que el capitán le dirigió unas palabras: “¡Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá!”.

La respuesta de Weghorst a Messi

En el duelo de cuartos de final tuvieron un cruce en cancha, así que cuando Messi daba una entrevista, se detuvo para intercambiar palabras ante el jugador, que argumentó solo quería saludar al astro.

“Yo quise darle la mano después. Le tengo mucho respeto como jugador de futbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, le dijo Weghorst a TyC Sports. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Fue realmente decepcionante”, añadió.

¿Por qué Messi le dijo ‘bobo’ a jugador de los Países Bajos?

En sus declaraciones, quien forma parte del plantel del PSG aseguró que el de la camiseta número 19 los provocó. Fueron Sergio ‘Kun’ Agüero, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez quienes calmaron los ánimos.

“El 19 desde que entró empezó a provocar, a chocar, a decirnos cosas, y me parece que eso no es parte del futbol. Yo siempre respeto a todo el mundo y me gusta que me respeten”, explicó Messi ante los medios. “Hubo cosas que pasaron que se tendrían que haber evitado, pero es normal de un partido de cuartos de final”, agregó. Mientras tanto, la FIFA ya abrió una investigación.