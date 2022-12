Messi y Szczęsny apostaron dinero en pleno partido del Mundial; ‘No sé si está permitido’

La definición del Grupo C del Mundial de Qatar entre Argentina, Polonia, México y Arabia Saudí tuvo dramatismo y muchos ingredientes, incluida una apuesta en pleno partido entre Lionel Messi y Wojciech Szczęsny por el polémico penalti marcado a favor de la Albiceleste.

En los últimos minutos del primer tiempo, el árbitro Danny Makkelie acudió al monitor del VAR en cancha del Estadio 974 para revisar una potencial falta del portero polaco sobre Messi dentro de su área.

Szczęsny saltó para atajar un centro argentino, pero en su intento golpeó con su mano el rostro de la ‘Pulga’, que saltó para rematar el balón. El árbitro fue llamado por los auxiliares del videoarbitraje para que revisara la jugada.

Mientras Makkelie estaba frente al monitor del VAR, el portero polaco y el delantero argentino apostaron a la decisión del silbante sobre el posible penal.

“Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penalti. Así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No le voy a pagar [a Messi], ya tiene bastante dinero”, confesó el guardameta de la Juventus después del juego. La FIFA no permite las apuestas de jugadores.

Aunque Szczęsny perdió la apuesta, ganó el duelo desde los once pasos con Messi al atajar el disparo del astro del PSG. A pesar de la falla de su figura, Argentina se repuso y ganó el juego 2-0 para avanzar a octavos de final del Mundial.

Argentina prepara duelo contra Australia

La selección de Argentina, sin apenas tiempo para disfrutar de la victoria ante Polonia y la clasificación a los octavos de final del Mundial, regresó al campo de la Universidad de Qatar para completar una nueva sesión preparatoria de cara al choque contra Australia con los cuartos en juego.

El conjunto de Lionel Scaloni se ejercitó durante casi hora y media. Como suele ser habitual en las sesiones del día después de disputar un partido, la sesión fue suave, regenerativa para los once titulares del choque frente a Polonia. El resto, incluidos los que saltaron al campo en el transcurso del duelo, tuvieron una práctica similar a la habitual.

Aparte quedó Ángel Di María, que ya ha iniciado el tratamiento de recuperación de la contractura que sufrió durante el choque contra el combinado polaco. El jugador del Juventus tuvo que retirarse a la hora de partido al sentir molestias en un cuádriceps. El técnico no quiso arriesgar y le sustituyó.

El rosarino ha sido sometido en la mañana de este jueves a pruebas, a una ecografía, que descartó una dolencia mayor, pero tiene complicado estar en condiciones para el choque contra Australia el próximo sábado. Apenas hay tiempo para que recupere el tono ideal para el partido de octavos, aunque no está descartado.

“Es una locura jugar dentro de dos días. No me parece bien para un equipo que ha sido primero de grupo. Estamos ya en jueves y al día siguiente es preparar el partido y ya está. No hay tiempo casi para ampliar la preparación. No se dan las condiciones ideales, aunque para los dos equipos es igual”, criticó el seleccionador albiceleste tras el triunfo ante Polonia.

Fue una sesión suave la de este jueves. La competición acelera y Scaloni quiere dosificar a unos futbolistas que ya llegaron a Qatar cargados de minutos.

Los jugadores argentinos tendrán tiempo durante unas horas de estar acompañados de los familiares presentes en Doha para completar el día después a un importante triunfo que subrayó la mejoría en la competición de la albiceleste.

El plantel de Lionel Scaloni regresará a la actividad el viernes, víspera del choque de octavos de final frente a Australia.

(Con información de EFE)