Países Bajos vs. Argentina: Lionel Messi y ‘Dibu’ Martínez se quejan del arbitraje

El encuentro entre Países Bajos y Argentina, que concluyó en tanda de penales con la eliminación de los neerlandeses y el pase de la albiceleste a semifinales, fue sufrido para ambas escuadras, aunque los argentinos parecen ser los menos conformes a pesar de haber pasado a la siguiente etapa del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi y Emiliano ‘Dibu’ Martínez fueron figuras en el partido, pero también quienes ‘explotaron’ en contra del arbitraje comandado por el español Antonio Mateu Lahoz, pues no estuvieron conformes con las decisiones que tomó para el partido.

Messi se queja del arbitraje

El argentino consideró “muy dura” la clasificación para semifinales de su equipo en una tanda de penaltis, después de que los neerlandeses empataran en el tramo final del tiempo reglamentario.

“Sentí mucha bronca cuando empataron porque me pareció muy injusto y porque llegó en una falta que no era. Pero bueno, fue así todo el partido. Pero ya no voy a hablar más de esto. No puedes ser sincero o decir lo que piensas porque te sancionan pero fue muy injusto. Sufrimos mucho en los penaltis”, reconoció el capitán argentino.

‘Dibu’ Martínez, otro detractor del arbitraje

El portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, héroe de la clasificación de su equipo para semifinales del Mundial, acusó al árbitro del encuentro de buscar eliminarles.

“Es una locura, arrogante. Le dices algo y te habla mal. Añade diez minutos y da un tiro libre para ‘Holanda’. Como quedó fuera España quería que nos quedáramos fuera también nosotros”, aseguró el guardameta albiceleste.

El gol que ‘le arrebató’ a Argentina el triunfo... en los primeros 90 minutos

Con un partido donde Argentina estaba liderando con un marcador 2-1 y se encontraba hacia los 90 minutos, los hinchas argentinos ya estaban festejando el triunfo de su escuadra. El colegiado marcó 10 minutos más al encuentro y ya habían pasado 9 minutos del agregado.

Sin embargo, Weghorst, quien había anotado el primer gol para los holandeses, recibió un pase interior, con el que logró quitarse de encima a la defensa albiceleste y, en el minuto 90+10, justo cuando se estaba llevando a cabo la última jugada, anotó el gol con el que empataron y la vez se fueron a tiempos extras.





Con información de EFE