INE ‘baja la guardia’ con ‘narcopolíticos’: Rechaza monitorear vínculos de candidatos 2027 con el crimen

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó monitorear los señalamientos de vínculos con el crimen organizado o cualquier riesgo que se hagan en noticieros contra aspirantes a diputados federales

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó monitorear los señalamientos de vínculos con el crimen organizado o cualquier riesgo que se hagan en noticieros contra aspirantes a diputados federales, una acción que la consejera Carla Humphrey afirmó es necesaria para cumplir con el mandato de verificar la integridad de los candidatos que les impuso a reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué propuso Carla Humphrey sobre viligar a narcopolíticos?

Durante la discusión de la Metodología y el Catálogo de Programas de Radio y Televisión que difunden noticias durante la precampaña y campaña de la elección de 2027 sujetos a monitoreo, la consejera Carla Humphrey destacó la necesidad de incluir la variable relacionada con la integralidad de las candidaturas para proveer información a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas; no obstante, la mayoría desechó su propuesta.

“Una de las labores de esta comisión será conocer y realizar evaluaciones de riesgos de precandidatos”, dijo Humphrey.

El Consejo General del INE también rechazó monitorear noticias manipuladas con inteligencia artificial y ampliar el catálogo de noticieros a monitorear.