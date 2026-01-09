¿Por qué se retiró Alberto García Aspe del futbol? Su trayectoria antes de abrir restaurante ‘Lucca’

Alberto García Aspe inició su trayectoria como futbolista en 1984 y se retiró en 2002.

Antes de convertirse en una voz recurrente en análisis futbolístico y de abrir su propio restaurante, Alberto García Aspe fue uno de los mediocampistas más influyentes del futbol mexicano de finales del siglo XX y principios del XXI.

Su visión de juego, capacidad para marcar goles y liderazgo lo colocaron en el corazón de aficionados y estrategas por igual. Sin embargo, detrás de los goles y los títulos existe una historia de desgaste físico y decisiones difíciles.

Durante años, García Aspe jugó al límite, incluso con molestias severas en los pies, lo que con el tiempo se tradujo en una merma de su rendimiento y bienestar general.

Su retiro del futbol profesional lo llevó a explorar otras facetas y, con ello, decidió abrir Lucca, restaurante de comida italiana inspirado precisamente en un personaje clave del futbol.

Alberto García Aspe en el futbol: El legado y los números de su carrera

La trayectoria de Alberto García Aspe está marcada por cifras destacadas tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana, pese a ser mediocampista, una posición en la que anotar goles requiere técnica.

Alberto García Aspe inició su carrera en los Pumas y tuvo una carrera prolífica. Al retirarse abrió su restaurante. (Foto: Caprtura de pantalla)

En su carrera como futbolista profesional, García Aspe jugó en clubes mexicanos como Pumas, Necaxa, América y Puebla, además de un breve paso en Argentina con el River Plate, de acuerdo con el sitio especializado Transfermkt.

Precisamente el Pumas, que actualmente dirige Efraín Juárez, fue el club con el que debutó en 1984, derrotando a los Camoteros del Puebla 4-2 en su primer encuentro. A partir de entonces, no se separó de los universitarios hasta la temporada 1991-92, que se mudó al Necaxa.

Su breve paso por el River Plate fue en 1995; jugó únicamente 5 partidos y en ninguno de ellos anotó goles, convirtiéndose en su peor récord con un club.

El último equipo de la Liga MX con el que jugó fue el Puebla, en el que marcó 29 tantos en tres años. Sin embargo, su retiro ocurrió en 2002, después de un importante evento a nivel futbolístico.

Alberto García Aspe fue mediocampista. (Cuartoscuro/Pedro Mera)

La decisión de retirarse tras el Mundial 2002

El 17 de junio de 2002, en pleno Mundial disputado en Corea del Sur y Japón, Alberto García Aspe anunció oficialmente su retiro del fútbol. Lo hizo tras la eliminación de México por 2-0 ante Estados Unidos en los octavos de final.

En una declaración ante los medios, el mediocampista afirmó: “He jugado mis últimos minutos, me retiro”, una frase que cerró casi dos décadas de trayectoria en el máximo nivel del futbol mexicano. “Tenía 34 años, platiqué con mi familia y dije: ‘Ya fueron muchos años’”, dijo en conversación con Luis García Postigo.

Este anuncio ocurrió después de una larga carrera en clubes como Pumas de la UNAM, Necaxa, Club América y Puebla, donde anotó 162 goles en total, así como en la Selección Nacional en tres Copas del Mundo (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002), en las que aportó 21 tantos.

La lesión en los pies que aceleró su salida

Una de las razones más citadas por el propio García Aspe para su retiro fue el desgaste físico acumulado, particularmente el daño en sus dedos del pie. El exjugador explicó que jugó gran parte de su carrera con calzado hasta uno o dos números más pequeños de lo recomendado, lo que provocó severos problemas articulares.

“Yo ya no aguantaba los dos dedos gordos de los pies. Siempre jugué con un calzado muy apretado, tontamente a lo mejor, pero bueno, así me sentía cómodo”, comentó Aspe en una entrevista con Luis García Postigo.

Estas molestias culminaron en la necesidad de operarse para poder competir en el Mundial de 2002, un procedimiento que limitó aún más su continuidad como profesional y en su vida cotidiana, pues necesitaba tomar analgésicos para aguantar el dolor.

“Eso provocó que se desgraciaran las articulaciones de los dedos y me tuve que operar previo a Corea-Japón, por eso también pierdo mi puesto de titular. O me operaba o ya no podía jugar”, agregó.

García Aspe tras su retiro como futbolista

Tras su retiro, García Aspe se mantuvo vinculado al deporte como Vicepresidente Deportivo de Pumas, cargo que ocupó de 2012 a 2013.

Además, se convirtió en comentarista deportivo para diversos canales de televisión y estaciones de radio. Y aunado a su vínculo con el futbol, también inició una faceta como empresario.