‘Siempre quise un restaurante’: Así es Lucca, negocio de Alberto García, exjugador de la Selección Nacional

Alberto García Aspe recuerda que su interés por los restaurantes nació desde que era niño. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Lejos de sus triunfos en la cancha con la Selección Nacional Mexicana y de participaciones legendarias —como el penal que anotó ante Bélgica en el Mundial de Francia 1998—, Alberto García Aspe incursionó en un nuevo rubro: la gastronomía.

Tal como lo han hecho otros futbolistas profesionales, como Javier Aquino, exjugador de Tigres, tras su retiro Alberto García Aspe siguió uno de los sueños que tenía desde niño y abrió su propio restaurante llamado Lucca Pedregal.

Un negocio especializado en la preparación de comida italiana, donde las pastas, ensaladas, pizzas y risottos se pueden acompañar con la marca de vinos del propio Alberto García Aspe.

¿Por qué Alberto García Aspe abrió un restaurante?

Alberto García Aspe recuerda que su amor por la gastronomía y el fútbol se unieron cuando era niño, debido a que sus papás solían llevarlo constantemente a un restaurante del futbolista Miguel ‘El Gato’ Marín.

“De chiquito fui a un restaurante de Miguel Marín, que era mi ídolo, y llevaba a mis papás a la fuerza a ver si lo podía ver y que me diera un autógrafo o algo”, recordó en una entrevista con Somos grandes.

‘Beto’ compartió que en el establecimiento había un póster de ‘El Gato’, el cual se quedaba observando por mucho tiempo con la esperanza de que el futbolista llegara. Aunque eso no sucedió, en aquel momento pasó por su mente abrir un restaurante.

“Me quedé esperando a que llegara, nunca llegó, pero yo siempre quise tener un restaurante (...) desde ese tiempo se me antojó”, comentó en una entrevista con Telemundo Deportes y Somos grandes; sin embargo, primero inició su carrera como deportista.

Alberto García Aspe inició su carrera en los Pumas y tuvo una carrera prolífica. Al retirarse abrió su restaurante. (Foto: Caprtura de pantalla)

Alberto García Aspe tuvo una carrera prolífica en el futbol mexicano. Comenzó con los Pumas de la UNAM, donde demostró la potencia que tenía y se abrió camino para integrarse a otros equipos de la Liga MX.

Tras su faceta como ‘universitario’, ‘Beto’ pasó a formar parte de Necaxa, América y Puebla; además, tuvo un breve paso por el Club Atlético River Plate, de Argentina, y fue jugador recurrente de la Selección Nacional durante 10 años.

Como seleccionado nacional jugó varias Copas del Mundo; tres Mundiales, uno de los más recordados fue el de 1998. Tras su retiro, siguió cerca de las canchas al convertirse en comentarista deportivo.

Con el tiempo, decidió que era momento de retomar su sueño y, al ser consciente de que no tenía los conocimientos suficientes para emprender un restaurante, hizo una alianza con amigos y personas con experiencia en el ramo.

“Yo me encargué, con mi amigo, con mi compadre, de reunir a los socios y le entramos”, comentó en Somos grandes. Fue así que, luego de años, finalmente en 2009 abrió el restaurante Lucca Pedregal.

¿Cómo es Lucca, el restaurante del exjugador de la Selección Nacional?

No es casualidad que el negocio lleve el mismo nombre que la ciudad de la Toscana: Lucca, pues este restaurante de la Ciudad de México está 100 por ciento especializado en la gastronomía italiana.

En su sitio web afirman que Lucca Pedregal busca compartir la auténtica esencia de la Toscana a través de la comida, algo que también logran mediante la decoración del restaurante, ya que es cálido, acogedor y relajado. Un espacio ideal para vivir por un momento la ‘Dolce Vita’.

Lucca cuenta con muros de ladrillo en todo el restaurante, los cuales están decorados con plantas y flores; además, tiene espacios abiertos para que los comensales puedan disfrutar de sus alimentos.

Lucca Pedregal es un restaurante que abrió en 2009. (Foto: Captura de pantalla)

El interior no se queda atrás, pues aunque mantiene ese toque rústico, los manteles blancos, las luces cálidas y las copas le dan elegancia al lugar, el cual además está decorado con obras de arte.

Si decides ir, también es posible que veas el horno donde cocinan las pizzas, el cual está cubierto con pequeños cuadros de loseta blanca y roja, en los que se escribe el nombre del restaurante.

¿Qué platillos se venden en Lucca, de Alberto García Aspe?

Los platos que se sirven en Lucca son exclusivamente de la cocina italiana. El menú está dividido en entradas, ensaladas, sopas y platos fuertes, los cuales van desde pizza hasta platillos de ‘mar y tierra’.

Alberto García Aspe indica que para la preparación de la comida se asesoró con conocidos que han sido reconocidos por la Guía Michelin; además, tanto él como sus socios suelen estar pendientes de cada cambio que se realiza en el menú.

“Cuando hay platillos nuevos, sí nos gusta venir y probarlos. A veces hacemos sugerencias para ver qué nuevos platillos podríamos meter”, comentó para Telemundo Deportes.

Además de platos como burrata con prosciutto, carpaccio de res, calamares a la plancha, salmón en salsa, milanesa de pollo o diferentes tipos de risotto y pastas, se ofrece el vino de Alberto García Aspe.

“Siempre quise hacer mi vino, hasta que en un momento llegó (...) No crean que hago una gran producción, acá tenemos la oportunidad de poder ofrecerlo”, comentó para Somos grandes, donde explicó que cuenta con dos etiquetas.

Aunque Alberto García Aspe no está siempre en Lucca Pedregal, en ocasiones acude a comer con sus seres queridos y se mantiene atento a todo lo que sucede en el restaurante: “Estamos muy al pendiente todos los días. Si quieres tener un negocio, hay que atenderlo”, dijo.

¿En dónde está el restaurante del exjugador de la Selección Nacional?

Como su nombre lo indica, Lucca Pedregal está ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, y abre de martes a sábado de 1:00 de la tarde a 12:00 de la noche. Los lunes el horario es de 13:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos la atención es de 1:00 a 6:00 de la tarde.

La dirección completa es: Avenida de las Fuentes 556, Local 8, Planta Baja, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Ciudad de México.