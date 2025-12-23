¡Todos al ‘Azteca’! Hasta 3 equipos de Liga MX jugarán en el Estadio Banorte tras su reapertura

Con la remodelación del Estadio Banorte, no sólo el América regresaría a su pasto, sino también un par de equipos serán sus 'roomies' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Club América, Club de Futbol Cruz Azul, Atlante).

¡Todos quieren jugar en el renovado Estadio Banorte! Y es que tras su reinauguración con el México vs. Portugal, el juego de leyendas ante Brasil y los cinco partidos en CDMX del Mundial 2026, el ‘Coloso de Santa Úrsula’ volverá a sus actividades normales como sede de la Liga MX.

Y es que su nueva iluminación LED, 1,200 antenas Wi-Fi 6, sonido actualizado, nuevos espacios, butacas renovadas, entre otras adiciones, no sólo ilusionan a los asistentes del renovado Estadio ‘Azteca’, sino a equipos que buscan que el ‘Coloso de Santa Úrsula’ sea su hogar durante el segundo semestre de 2026.

Club América regresará al Estadio Banorte

Naturalmente, el Club América regresará a su casa. Desde hace un par de torneos, las ‘Águilas’ tuvieron que ‘volar de su nido’ con destino al Estadio Cd. de los Deportes ‘Azulcrema’ y, ocasionalmente, al Estadio Cuauhtémoc (Puebla) como sedes alternativas mientras se remodela su inmueble para el Mundial 2026.

El equipo de André Jardine regresará al ‘Azteca’ a la espera de también hacerlo con la gloria luego de un 2025 al que llegaban como tricampeones del futbol mexicano pero del que se fueron sin ningún título nuevo para sus vitrinas.

Cruz Azul jugará en el Banorte mientras construyen su propio estadio

Desde hace algún tiempo, en la Cooperativa Cruz Azul buscan un sitio en donde construir su propia casa, preferentemente en la Ciudad de México. Tras varias mudanzas, actualmente reciben sus partidos como local en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, casa de los Pumas de la UNAM.

De acuerdo con Fox Sports México, una vez que termine la remodelación del Estadio Banorte, regresarán a recibir sus partidos como local en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, la cual planean que sea su casa desde entonces y hasta que encuentren un lugar para su estadio.

Según ESPN, la ‘Máquina’ tiene un contrato firmado hasta 2028 con el Estadio Azteca y en 2026 no sólo el equipo varonil se mudará sino que también el femenil, el cual dejará de recibir regularmente en la Noria —y durante la Liguilla también en CU— y probará suerte con la afición morelense en el Estadio Centenario de Cuernavaca.

Atlante planea también jugar en el Banorte en su regreso a la Liga MX

Con el regreso del Atlante a Liga MX, no sólo habrá un cambio en la lista de equipos sino que también de la sede de los ‘Potros de Hierro’ luego de jugar durante los últimos años en Cancún, el Cd. de los Deportes y actualmente en el Agustín Coruco Díaz de Zacatepec.

De acuerdo con Fox Sports México, además del acuerdo para adquirir la plaza del Mazatlán FC, los ‘Potros’ tienen uno para mudarse de Morelos a la Ciudad de México, específicamente al Estadio Banorte.

Según explicó Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras la última asamblea de dueños de la Liga MX, “se espera que la operación esté concluida antes del verano de 2026”, por lo que el Atlante regresaría al máximo circuito para el torneo Apertura tras el Mundial.