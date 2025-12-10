¿Gentrificación por el Mundial? Vecinos del Estadio Azteca denuncian obras irregulares y falta de agua

CIUDAD DE MÉXICO, 07DICIEMBRE2025.- Algunos asistentes a la Posada Antimundial dominaron un balón en la explanada del Estadio Azteca. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El paisaje de la colonia Pedregal de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, y que alberga al Estadio Azteca (ahora Estado Banorte) está cambiando y los vecinos culpan a la gentrificación por el Mundial de futbol 2026, pues acusan que el evento deportivo provocó un boom de construcciones que incumplen con las normas, acentuó la falta de agua e incrementó su predial hasta en 30 por ciento.

En una conferencia de prensa desde una de estas construcciones frente a la Plazuela de la Solidaridad, que también denuncian ha dañado las casas aledañas y perturbado con ruido la cotidianeidad de los vecinos, Gustavo Bolaños, vecino de la zona, menciona cómo ha visto a las casas de autoconstrucción que se erigieron en los años 70 ser sustituidas por edificios de más de cinco niveles y con más una decena de departamentos.

“Las obras empezaron desde hace un año (...) silenciosamente. Yo creo que ahorita hemos cuantificado, simplemente en Santa Úrsula, más de 30 obras de este tipo, más de 30 y todas tienen una característica muy especial: todas se parecen en su construcción, son predios de 200 metros, se ajustan a la característica del predio”, expresó.

Ese boom de construcciones, dijo Gustavo Bolaños, lejos de beneficiarlos los ha perjudicado, pues su boleta del predial ha llegado hasta 30 por ciento más cara.

Vecino del Estadio Azteca se han manifestado contra el boom de construcciones por el Mundial. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM) (Andrea Murcia Monsivais)

Denuncian obras sin permisos

Adolfo Lara, maestro que reside en la zona desde que se pobló, externó su inconformidad con la omisión de las autoridades para clausurar estas obras, que se han caracterizado por la opacidad, pues no exhiben permisos ni responsables de la obra.

“La ley dice que cada obra debe tener una lona de publicitación precisamente para que los vecinos tengan los antecedentes de cuántos departamentos, quién es la empresa que lo construye, quién es el responsable de obra, pero todo eso, como ustedes ven, no se cumple, no hay absolutamente ninguna de esas cosas que le exige la ley y la otra es que la autoridad, a pesar de las demandas, no hace caso. Entonces esto solo se explica así: las autoridades están confabuladas con la inversión de los inmobiliarios”, sostuvo.

Vecinos de Coapa señalan que por el Mundial les ha aumentado el costo del predial. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM) (Andrea Murcia Monsivais)

Lara agregó que la crisis de agua que padecen desde hace años se agravó y se perfila que se acentúe más con la llegada de los nuevos inquilinos de estos edificios que superan los cinco pisos de altura.

“Un mapa de Sacmex (...) marca que esta zona es una de las que más padece de agua, porque no hay suficiente infraestructura y tampoco el abasto de los pozos (...) En toda esta zona no hay agua cotidianamente, sino que es a través de tandeo que es tener un día agua y otros dos o tres días no. Entonces, este es uno de los graves padecimientos que se tiene aquí y esto sería una de las razones, para que por lo menos en las regiones más altas de los Pedregales no tuvieran este tipo de construcciones que van a provocar una demanda mayor de agua y mayor escasez para todos los que aquí viven”, indicó.

Los vecinos afirman que luego de quejarse ante las autoridades, las constructoras extendieron sus horarios de trabajo hasta altas horas de la noche, por lo que exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto.