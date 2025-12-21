Con un cine y sala de apuestas: Así es Cachirules Sports, restaurante de Javier Aquino, exjugador de Tigres

Javier Aquino es el fundador de un restaurante bar en Monterrey. (Foto: Cuartoscuro/Imagen ilustrativa creada con IAGemini)

Javier Aquino, exjugador de Tigres, tiene un restaurante bar llamado Cachirules Sports Kitchen Bar, donde no solo ofrecía alimentos y bebidas, también firmaba playeras del equipo de futbol.

El jugador mexicano recientemente quedó fuera del club Tigres, siendo la final del Apertura 2025 de la Liga MX, su último partido con la escuadra felina.

Tras su salida, Aquino aseguró que no estuvo de acuerdo con su “despedida”, especialmente porque una de las ‘salidas’ para no finalizar su contrato era una reducción salarial: “Di todo por el club siempre, los puse por delante; hasta de mi familia, de todos, y siento que merecía un poquito más. No en lo económico, no se confundan“, declaró en un live de Instagram.

Pero por fortuna para el futbolista, todavía tiene un negocio propio que cuenta hasta con una sala de cine privada.

Javier Aquino era jugador de los Tigres UANL, pero no le renovaron contrato.

¿Cómo es el restaurante de Javier Aquino, exjugador de Tigres?

El restaurante de Javier Aquino tiene una temática de Sports Bar, donde se puede tomar una cerveza de barril o en botella mientras acompañas tus snacks.

El local de comida lo inauguró el pasado junio junto a dos de sus amigos, que al mismo tiempo son sus socios.

Dentro de las zonas del restaurante bar existe una destinada únicamente a la realización de apuestas de diferentes encuentros deportivos, entre ellos futbol, beisbol y más.

Además de comprar tus alimentos, también puedes adquirir algunos artículos de diferentes deportes, desde cascos de futbol americano, balones de ediciones especiales y algunos para jugar sin ‘que te duela’ lo que gastaste.

Entre los adornos del establecimiento está una playera de Cristiano Ronaldo enmarcada y colgada en una pared, así como una réplica de un auto de Fórmula 1.

Una de las comodidades del lugar es una sala de cine privada con tan solo 4 asientos, donde se proyectan diferentes películas.

El restaurante en Monterrey cuenta con una zona principal con mesas, la barra para ordenar las bebidas y pantallas para ver los eventos deportivos, pero también renta una sala destinada a la visita de familias o grupos donde hay una mayor privacidad.

En ocasiones, Javier Aquino agendaba una firma de autógrafos para todos los interesados en firmar playeras de Tigres de la UANL.

¿Cuánto cuesta comer en Cachirules Sports Bar & Kitchen, restaurante de Javier Aquino?

El restaurante del futbolista mexicano tiene un menú corto, pero cumplidor para todos los antojos de snacks así como distintas especialidades.

Las entradas son nachos con queso, papas fritas a la francesa, aros de cebolla o una combinación de las mismas, el costo va desde los $120 MXN hasta los $240 MXN.

La carta tiene un apartado para algunos guisados donde encuentras chicharrón de cerdo en salsa verde o fajitas de res. El precio comienza en los $180 MXN hasta los $300 MXN.

La sección ‘Los fuertes’ son los clásicos snacks de un restaurante bar como alitas, boneless y hamburguesas, las cuales tienen un precio que oscila entre los $220 MXN hasta los $400 MXN.

En el caso de las bebidas alcohólicas, la estrella es la cerveza, pero los costos varían al depender de las promociones del día o de la semana.

¿Dónde está el restaurante de Javier Aquino y cuáles son los horarios?

Cachirules Sports Bar & Kitchen está en la Avenida Alfonso Reyes número 211, en la colonia Contry en Monterrey, Nuevo León.

Los horarios de apertura del establecimiento son de domingo a jueves de 1:00 p.m. a 1:00 a.m., en el caso de viernes y sábado es de 1:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.