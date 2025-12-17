¿Los huevos se deben guardar en el refrigerador?

Si optas por refrigerar los huevos no debes ponerlos en la puerta, te explicamos a qué se debe. (Foto: Shutterstock)

Uno de los infaltables en las despensas son los huevos, un alimento tan versátil que se puede utilizar para acompañar unos chilaquiles verdes o para preparar hot cakes caseros, pero, ¿en dónde los guardas cuando vuelves de hacer tus compras?

Se trata de una pregunta tan polémica como si el pollo se debe lavar o se debe cocinar tal cual viene, ya que hay quienes optan por lavar el huevo con agua y jabón para luego almacenarlo; otros más solo los dejan en sus alacenas y algunas personas deciden colocarlos en el refrigerador.

Y sí, hay una mejor manera de almacenar los huevos, con la cual no solo evitaras la contaminación cruzada — pues la cáscara de este alimento puede contener una bacteria llamada Salmonella— sino que podrás prolongar su vida.

¿Qué pasa si dejo un huevo en la nevera?

La mayoría de los huevos que están a la venta en los supermercados, se encuentran a temperatura ambiente, sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que al llegar a casa se deben colocar en el refrigerador, en donde hay una temperatura fría.

Una medida con la cual coincide Food and Drug Administration (FDA), quien indica que para un almacenamiento seguro, los huevos deben conservarse a una temperatura constante en el refrigerador, ya que de esta manera se puede evitar intoxicación alimentaria con Salmonella.

Al respecto, el portal especializado en salud Healthline explica que estudios han encontrado que aunque la refrigeración no elimina las bacterias, sí reduce el riesgo de enfermedades al limitar su número e impide que estas entren por la cáscara.

El sitio web añade que si los huevos que compraste estaban refrigerados, no debes dejarlos a temperatura ambiente bajo ningún motivo, ya que de lo contrario se provocará la condensación en la cáscara, aumentando las posibilidades de que las bacterias ingresen al alimento.

La Profeco indica que los huevos deben colocarse en el refrigerador para evitar la contaminación con bacterias. (Foto: Unsplash)

Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos agrega que “la Salmonella presente en el huevo o en su superficie se multiplicará a temperatura ambiente”, por lo cual, para evitar cualquier riesgo, es mejor mantenerlos fríos.

La Salmonella, bacteria que algunos huevos pueden contener, provoca una fuerte infección con síntomas como diarrea, fiebre, calambres abdominales y vómitos de 12 a 72 horas después de estar expuesto a ella, de acuerdo con la FDA.

Mayo Clinic añade que la mayoría de las personas que sufren una infección con la bacteria se recuperan en pocos días y sin un tratamiento específico, aunque algunos casos la diarrea ocasiona deshidratación grave que requiere atención médica inmediata.

Healthline añade que refrigerar los huevos tiene otra ventaja, ya que hacerlo mantendrán su calidad y frescura durante al menos el doble de tiempo que si se dejaran a temperatura ambiente.

¿Cuál es el mejor lugar del refrigerador para guardar los huevos?

La Profeco explica que los huevos deben estar a una temperatura constante en el refrigerador, por lo cual, no es nada recomendable colocarlos en la canasta que está en la puerta de este electrodoméstico.

Cada que abras la puerta, modificarás la temperatura del alimento lo cual puede ocasionar condensación en la cáscara, además, Healthline añade que dejarlos en esta parte del refrigerador puede fomentar el crecimiento bacteriano y dañar las membranas protectoras de los huevos.

Los huevos no se deben colocar en la puerta del refrigerador, sino en la parte de atrás. (Foto: Unsplash)

El ingeniero bioquímico Rafael Carbajal explicó en un video que compartió en sus redes sociales que lo ideal es colocarlos en un recipiente y hasta el fondo del refrigerador, debido a que ahí la temperatura es constante.

La Profeco indica que no es necesario utilizar algún contenedor especial, ya que puedes dejarlo en su empaque original y ¡ojo! Los huevos no se deben lavar antes de guardarlos en el refrigerador.

¿Cuánto tiempo dura un huevo en el refrigerador?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señala que los huevos pueden “refrigerarse de tres a cinco semanas desde el día en que se guardan”, aunque debes verificar si tu empaque no tiene una fecha de consumo preferente.

La FDA señala que si quieres tener una mejor calidad en el producto, lo mejor es usarlos en las primeras tres semanas, luego de la compra. Si no sabes identificar cuándo un huevo no está en su mejor momento, la Profeco tiene un consejo.

“Si al romperlo, la clara se desparrama y tiene una apariencia acuosa, ya no está fresco”, indica la institución. La FDA agrega que los huevos congelados duran hasta un máximo de un año en buen estado.

Los huevos no se deben lavar antes de guardarlos en el refrigerador. (Foto: Unsplash)

Para ello, explica que “los huevos no deben congelarse con cáscara”, lo que debes hacer el batir las yemas con las claras, o en su defecto dejar las claras solas.

En caso de que decidas separar ambas partes del huevo, no debes hacerlo con la ayuda de la cáscara porque en ella hay patógenos que pasan con facilidad a la parte comestible del huevo, indica Profeco.

La Procuraduría añade que “no se debe dejar los huevos ni los alimentos preparados con ellos a temperatura ambiente, hay que refrigerarlos”, si guardas un huevo cocido, deberás consumirlo como máximo en una semana, dice la FDA.