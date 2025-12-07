¿El pan congelado es más saludable? Esto sabemos sobre sus beneficios

Te contamos sobre las ventajas que podría tener el que congeles el pan (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

El truco de congelar el pan podría ayudar a hacerlo más saludable dentro de la alimentación, de acuerdo con evidencia científica y consejos que han dado algunos especialistas en alimentación.

De acuerdo con una investigación publicada por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación “al congelar el pan sí podemos hacerlo más saludable”.

Según explican, podemos conseguir una reducción del índice glucémico (IG) si congelamos, descongelamos e, incluso, tostamos posteriormente una rebanada de pan.

Al realizar este proceso, “los azúcares presentes se descomponen más lentamente en nuestro organismo, por lo que tendremos un aumento más gradual de los niveles de azúcar en sangre”, presumen.

De acuerdo con la investigación, citan un artículo científico que vio "una disminución en la respuesta glicémica en humanos al congelar y descongelar pan de caja comercial y panes hechos en casa, en donde estos últimos mostraron una mayor reducción en el IG comparados con el pan de caja comercial“.

Congelar el pan cambia la estructura de su almidón y cómo se digiere. (Foto: Especial El Financiero / Crédito: Shutterstock)

Entre otros datos, explican que el un rollo de pan de trigo descongelado reduce hasta 10% el IG, además de que pude haber una significativa reducción del aumento glucosa en sangre, con relación a consumirlo recién horneado.

A estas bondades, explican como parte de sus conclusiones, se añade un “efecto benéfico en la salud intestinal, así como un efecto antiinflamatorio”, gracias a la transformación de algunos de sus componentes a almidón resistente, que beneficia a la digestión humana por la creación de bacterias necesarias en el intestino grueso.

Desde luego, que no todo es ‘miel sobre hojuelas’, pues entre las desventajas, principalmente relacionadas con la calidad de los productos, destacan que tendremos panes “menos suaves que su versión fresca o recién hecha”.

En ese sentido, recomiendan el consumo de pan casero o de panadería (de panadería, sin conservadores) congelado y tostado sobre el de caja comercial y con altos niveles de conservadores, además de, cualquiera de sus versiones, consumirla en cantidades moderadas y acompañado por una alimentación balanceada.

¿Qué dicen los especialistas sobre congelar el pan?

Uno de los promotores de esta práctica es el chef mexicano y juez de MasterChef, José Ramón Castillo, quien sintetiza los beneficios en “una respuesta glucémica más baja, menor impacto en los picos de azúcar y una digestión más estable

Entre los beneficios más palpables para los consumidores, se encuentran menos antojos después de comer, menor creación de grasa corporal ante la reducción de los picos de insulina en sangre y sensación de satisfacción mucho más prolongada.

Congelar y tostar el pan podría ayudar a la reducción del aumento de glucosa en sangre tras consumirlo.

La nutrióloga y tktoker Bea Gonfer añade la importancia de tostar el pan para una mayor reducción. De acuerdo con un ensayo clínico de la European Journal of Clinical Nutrition, congelar y descongelar reduce el aumento de azúcar en sangre en 31 por ciento, y tostarlo, en un 25 por ciento. Hacer ambos procesos implica hasta un hasta un 39 por ciento de reducción en la respuesta glucémica.

A decir del chef Castillo, en contraste con el CIAD, tras realizar este proceso, “el pan regresa casi a su mejor versión” especialmente después de calentarlo. Para esto, recomienda cortar el pan en rebanadas antes de descongelarlo y usar bolsas herméticas para evitar el que se cuele más humedad.