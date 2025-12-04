⁠Feria del Taco de Canasta 2025: Todo lo que debes saber del evento para echarte unos taquitos gratis

Estos son los detalles de la Feria del Taco de Canasta 2025. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Uno de los platillos que ‘te salvan’ del hambre son los tacos de canasta y antes de que termine el 2025 se organiza un evento donde regalan taquitos a todos los asistentes.

Se trata de la Feria del Taco de Canasta, que se une a los festivales gastronómicos de diciembre como el Concurso de Café de Olla o la Feria del Pan en CDMX.

Y para que alcance para todos los que se den una vuelta, son alrededor de 250 taqueros expertos quienes preparan este platillo de comida mexicana y cada uno de ellos reparte entre 500 y 750 tacos.

Alrededor de 250 taqueros son los encargados de repartir los tacos de canasta a los asistentes. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cuándo es la Feria del Taco de Canasta?

La Feria del Taco de Canasta 2025 está prevista para un único día de diciembre (para que no te lo pierdas).

El evento para comer gratis, unos taquitos de frijol, papa, chicharrón de puerco, mole verde o quizá alguna que otra exquisitez está programado para el domingo 7 de diciembre de 2025.

¿Dónde es la Feria del Taco de Canasta?

Para llevar a cabo un tributo a los tacos de canasta, como lo es su propia feria, se requiere de un lugar especial y vinculado con esta receta.

Es por eso que se elige San Vicente Xiloxochitla, llamada ‘La cuna de los tacos de canasta’ y donde este evento es una tradición.

El lugar se encuentra en el municipio de Nativitas, en Tlaxcala, y el festival de comida ocurre en la plaza del poblado.

De acuerdo a los organizadores, la feria comienza alrededor de las 11:00 a.m., pero no se precisó un horario.

En la Feria del Taco de Canasta 2025 se regalan los taquitos a los asistentes al evento. (Foto: Cuartoscuro) (Margarito Pérez Retana)

¿Qué hay en la Feria del Taco de Canasta 2025?

Aunque los protagonistas de este evento gastronómico son los tacos de canasta, también se tienen programadas otras cosas.

Óscar Murias Juárez, alcalde del municipio de Nativitas, explicó que se realizarán las siguientes actividades:

Desfile tradicional

Convivencia de los taqueros

Misa en la plaza principal

Bailes populares originarios de Tlaxcala

Feria del Taco de Canasta en Tlaxcala rompió un Récord Guiness en 2024

La Feria del Taco de Canasta también pasó a la historia no solo por honrar a este platillo tradicional de la gastronomía mexicana, sino por romper un Récord Guiness en su edición 2024.

Aunque no se trató por cantidad entregada, preparada ni por el taco de canasta más grande, sino por el mayor número de variedades de platillos con los cuales se rellenaron los ‘tacuchis’.

La feria de comida obtuvo el reconocimiento mundial de preparar esta receta con 186 sabores diferentes (anteriormente era de 150 sabores) el pasado 11 de agosto de 2024.

En esa actividad se convocaron a 150 taqueros para repartir alrededor de 30 mil unidades, pero no lo hicieron en Tlaxcala, en cambio, fue en la Avenida Paseo de la Reforma, en Ciudad de México.