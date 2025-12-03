Concurso de Café de Olla: Lánzate por una tacita a este evento de entrada libre en CDMX

Un evento en CDMX celebra al café de olla. (Foto: Shutterstock / IA Gemini).

El café de olla es una de las preparaciones más representativas de la gastronomía mexicana y, al mismo tiempo, una técnica pocas veces reconocida dentro del oficio cafetalero formal. Para conmemorar su valor, este fin de semana Padre Café celebra Oh! Jam: Concurso de café de olla.

La actividad convoca a baristas, amateurs, Godínez, mamás, abuelitas y a todos los amantes del café dispuestos a participar o simplemente a disfrutar del ambiente.

¿Dónde y cuándo es el concurso de café de olla en CDMX?

El evento se realiza el sábado 6 de diciembre de 2025 en un horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en Padre Café, ubicado en Altavista 1, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

La convocatoria para los 16 concursantes cerró el pasado 28 de noviembre, pero el evento es de entrada para el público general. Los asistentes pueden saborear su tacita con música, incluso anunciaron DJ’s.

Café, piloncillo, canela, todo fundido con el ligero sabor del barro. (Shutterstock)

Un jurado integrado por figuras vinculadas al mundo gastronómico decidirán cuál es el mejor café: Rosa Elena Canto Cantú (Q Grader Evolved), Tinui Campos (directora de Cencalli), María Antonieta Peralta (cocinera tradicional) y Jorge Bernal (Q Grader).

“El café de olla representa uno de los rituales más significativos de la cultura cafetalera mexicana: un símbolo de hogar, comunidad y territorio. Sin embargo, dentro del gremio, pocas veces se reconoce como cafetera a la olla. Este JAM propone recuperar al café de olla desde la técnica y el instrumento, reivindicando su valor dentro del oficio”, destaca la iniciativa de Padre Café, Lo Mejor del Café, Alianza de Mujeres del Café, EPC y Delirante.

Padre Café entregará a cada concursante 100 gramos de café tostado y una olla, los cuales deben utilizarse en la competencia. La receta debe tener al café como protagonista, sin uso de bebidas frías ni alcohol.

Premios del Concurso de Café de Olla

El certamen contempla tres lugares con premios. Los paquetes incluyen accesorios y herramientas para profundizar en el oficio:

Primer lugar: Paquete 1 de accesorios EPC, 500 g de café de especialidad, cafetera Melitta y server, libro El Café de México , mención en la revista Lo Mejor del Café , termo y taza.

Paquete 1 de accesorios EPC, 500 g de café de especialidad, cafetera Melitta y server, libro , mención en la revista , termo y taza. Segundo lugar : Paquete 2 de accesorios EPC, 250 g de café de especialidad, prensa, libro El Café de México , mención en la revista Lo Mejor del Café y termo.

: Paquete 2 de accesorios EPC, 250 g de café de especialidad, prensa, libro , mención en la revista y termo. Tercer lugar: Paquete 3 de accesorios EPC, 250 g de café de especialidad, libro El Café de México, mención en la revista Lo Mejor del Café y taza.

¿Cuál es el origen del café de olla?

Esta bebida forma parte de los rituales cotidianos en distintos rincones del país, suele reunir sabores como canela, piloncillo, clavo, panela, cardamomo o cáscaras de cítricos, además del toque del barro de la olla donde se prepara.

Diversos cronistas han documentado su evolución. En Historia Gastronómica de la Ciudad de México, Salvador Novo explica que a principios del siglo XVIII el café era todavía un producto de importación, más cercano a los gustos europeos que a las preferencias locales, dominadas en aquel entonces por el chocolate y el atole. El registro del cultivo más temprano en Haití data de 1715, mientras que en México el consumo comenzó a expandirse a partir de 1790.

Novo describe que la bebida ganó popularidad cuando, a finales del siglo XVIII, abrió el primer café en la calle de Tacuba.

El café de olla puede tener beneficios para la salud, aunque el piloncillo en exceso representa un problema. (Foto: Shutterstock).

Con la llegada de nuevas especias a estas tierras –muchas adoptadas por influencia de los sabores de Medio Oriente heredados a España durante las ocupaciones árabes– y con la expansión del piloncillo derivado de la caña, la bebida comenzó a transformarse.

Hay varias versiones de cómo surgió el café de olla, la más popular cuenta que fue en el periodo de la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1917, cuando las ‘Adelitas’ lo preparaban para los campamentos. Como bebida callejera, en esa época las mujeres colocaban fogones con ollas de barro para preparar brebajes dulces con café, canela y piloncillo.