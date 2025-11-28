¡Con tortillas hechas a mano! Feria de la Barbacoa 2025: Fecha, en dónde será y lo que debes saber

Los borregos que se utilizan en la Feria de la Barbacoa son orgánicos y criados en el pueblo de San Salvador Cuauhtenco. (Foto: Cuartoscuro)

Para curar una cruda, mantenerse calentito en los días fríos o solo por el antojo, los tacos de barbacoa con el consomé acompañado de arroz y garbanzos, son uno de los platillos favoritos de las y los ‘chilangos’.

Una preparación de la gastronomía típica mexicana con mucha tradición en estados como Hidalgo, pero que se consume en gran medida en la Ciudad de México, tal es así que la ‘barbacha’ tendrá su propio festival gastronómico en la capital.

Se trata de la Feria de la Barbacoa 2025, un evento que está celebrando sus 25 años de historia en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México y que ‘echará la casa por la ventana’, ya que tendrá presentaciones culturales, artistas invitados y hasta venta de artesanías.

¿Cuándo es la Feria de la Barbacoa 2025 de la Ciudad de México?

La Feria de la Barbacoa de Milpa Alta no es nueva, es un evento que se comenzó a realizar desde el 2000 y contará con la participación de cocineras y cocineros tradicionales expertos en la preparación de este manjar.

En una conferencia de prensa, Edgar Valverde, quien es el presidente de la feria, explicó que el evento tendrá lugar desde el sábado 29 de noviembre y se extenderá a lo largo de una semana.

La Feria de la Barbacoa se realizará del 29 de noviembre al 7 de diciembre. (Foto: Shutterstock).

El último día de la Feria de la Barbacoa será el domingo 7 de diciembre; sin embargo, hasta este momento no se han dado a conocer los horarios del evento, por lo cual te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la alcaldía.

¿Qué habrá en la Feria de la Barbacoa 2025? Comida, artistas y más

Tal como indica el nombre del evento, el platillo estrella será la barbacoa y aunque en puedes encontrar esta preparación de la cocina mexicana en cualquier lugar, la manera en la que se prepara en la alcaldía Milpa Alta es especial.

“De una forma muy artesanal se conserva en San Salvador Cuauhtenco (en donde se realizará el evento) la preparación original”, explicó en la conferencia de prensa el presidente de la Feria de la Barbacoa.

Para ello, se coloca la carne de borrego sazonada con sal y envuelta en pencas de maguey en el famoso horno de tierra, el cual se tapa con hojas de palma para mantener el calor.

Además, los borregos que se usan para la barbacoa son orgánicos; la carne y el consomé que se produce se acompañará en la Feria de la Barbacoa 2025 con tortillas hechas a mano.

Pero no todo será barbacoa, en el evento también habrá la venta de otros platillos típicos de la gastronomía mexicana, tal como:

Pancita

Tacos dorados de barbacoa

Nopales orgánicos

Miel pura

Dulces típicos mexicanos

Preparaciones con amaranto

Panes artesanales

Aunado al área gastronómica del festival, los productores locales llevarán artesanías para vender en la Feria de la Barbacoa 2025. Todo el evento estará amenizado por música en vivo.

El presidente del evento compartió que al momento los artistas confirmados son el Grupo Nativo Show, Los Korucos y Grupo Cursi; sin embargo, afirmó que se sumarán otros cantantes; y se tendrán presentaciones culturales.

¿En dónde será la Feria de la Barbacoa 2025?

La Feria de la Barbacoa 2025 se llevará a cabo en la Plaza Cívica de San Salvador Cuauhtenco, la dirección completa es calle Jalapa, esquina Benito Juárez sin número, en el pueblo de San Salvador Cuauhtenco, alcaldía Milpa Alta.

Para llegar puedes hacer uso de la Línea 5 del Metrobús y bajar en la estación Preparatoria 1, posteriormente tienes que subir a dos camiones y descender en la Primaria Miguel Alemán. La plaza está a 10 minutos caminando.