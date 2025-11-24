⁠Festival de la Gordita 2025: Fecha, lugar, actividades y lo que debes saber del evento de comida

No existe una época en la cual no sea una buena idea degustar algún platillo tradicional mexicano y como ejemplo claro tenemos el Festival de la Gordita 2025.
El evento gastronómico llega justo a tiempo para que signifique el inicio del maratón Guadalupe - Reyes, pues se celebra en diciembre.
El festival de comida tradicional de nuestro país se festeja en Hidalgo y estos son los detalles para ir y probar una gordita de chicharrón de cerdo, de carne o de lo que más te guste.
¿Dónde y cuándo es el Festival de la gordita 2025?
El evento que gira en torno al platillo mexicano únicamente se lleva a cabo en una sola fecha, a diferencia de otros eventos como el Festival Navideño del Café y Chocolate 2025 (que se celebra durante dos días).
De acuerdo con información oficial, la feria de la gordita está programada para el sábado 13 de diciembre.
La sede es el municipio de Tepatepec en el Valle de Mezquital en Hidalgo. Para llegar al lugar debes tomar la Carretera Federal 85 (Autopista México-Pachuca 85D) y posteriormente entrar a Boulevard Colonias hasta arribar a la Carretera Actopan-Progreso y una vez aquí estar al pendiente de los señalamientos para entrar a Tepatepec (el recorrido oscila entre una hora y 45 minutos hasta las 2 horas desde la Ciudad de México).
Los horarios del evento son a partir de las 9:00 a.m. a las 7:00 p.m. aunque antes se celebra una carrera y se inaugura la exposición de pulque tradicional y una más con nombre “Artesanal”.
¿Qué actividades hay en el Festival de la Gordita 2025?
Además de tener la oportunidad de comer una gordita, también puedes acudir a este evento gastronómico por las actividades culturales, siendo dos las principales: presentación de obras a través de títeres y shows musicales.
Escenario “Ya thoká yë” - Presentaciones con títeres gigantes
- 9:00 hrs – Trompo y el misterio del Valle Encantado
- 10:00 hrs – La lagartija que soñaba con volar
- 11:00 hrs – Los colibríes del mezquite azul
- 12:00 hrs – Teo y la luna perdida
- 13:00 hrs – La gran fiesta del maguey
- 14:00 hrs – El nahualito y la luz del cerro viejo
- 15:00 hrs – Doña Nube y Don Sol: una historia del clima
- 16:00 hrs – La biblioteca que despertó
- 17:00 hrs – La niña que hablaba con los nopales
- 18:00 hrs – El perro que quería ser músico
Escenario “Ra na ne ra thuhu” – Voz y canto
- 9:00 hrs – Chilpayatl (Compañía de cantos indígenas)
- 10:00 hrs – Casa de la Cultura de Jilotepec, Edo. de México
- 11:00 hrs – Carlos Trever (Cantautor)
- 11:30 hrs – Kronos
- 12:30 hrs – Entrega de galardones al talento Hñähñu
- 13:00 hrs – Moony Rap
- 13:30 hrs – Ballet Folklórico Tlacaelelt (Compañía de danza del Prof. Mario Delgado)
- 14:30 hrs – El Rey Gordero (Concurso de cantautores)
- 15:30 hrs – Ballet de Jubilados y Activos de Francisco J. Macedo
- 16:30 hrs – Kategoria Omega (Rock contemporáneo)
- 18:00 hrs – Compañía Yollotl
- 19:00 hrs – Presentación de la canción de la gordita (Emiliano Pérez Cortés)
- 19:10 hrs – Banda Mifi
- 20:00 hrs – Tec-Patl (Compañía de danza del Mtro. Víctor Lazcano)
- 21:00 hrs – Los Tepas
- 22:00 hrs – Banda Huracán
Asimismo, se tienen programadas actividades como el torneo de rayuela, área de juegos y talleres de medicina tradicional indígena.