⁠Festival de la Gordita 2025: Fecha, lugar, actividades y lo que debes saber del evento de comida

El Festival de la gordita 2025 se celebra antes de que inicien las fiestas decembrinas. (Foto: Shutterstock/IAGemini)

No existe una época en la cual no sea una buena idea degustar algún platillo tradicional mexicano y como ejemplo claro tenemos el Festival de la Gordita 2025.

El evento gastronómico llega justo a tiempo para que signifique el inicio del maratón Guadalupe - Reyes, pues se celebra en diciembre.

El festival de comida tradicional de nuestro país se festeja en Hidalgo y estos son los detalles para ir y probar una gordita de chicharrón de cerdo, de carne o de lo que más te guste.

Las gorditas son un platillo tradicional mexicano. (Foto: Shutterstock)

¿Dónde y cuándo es el Festival de la gordita 2025?

El evento que gira en torno al platillo mexicano únicamente se lleva a cabo en una sola fecha, a diferencia de otros eventos como el Festival Navideño del Café y Chocolate 2025 (que se celebra durante dos días).

De acuerdo con información oficial, la feria de la gordita está programada para el sábado 13 de diciembre.

La sede es el municipio de Tepatepec en el Valle de Mezquital en Hidalgo. Para llegar al lugar debes tomar la Carretera Federal 85 (Autopista México-Pachuca 85D) y posteriormente entrar a Boulevard Colonias hasta arribar a la Carretera Actopan-Progreso y una vez aquí estar al pendiente de los señalamientos para entrar a Tepatepec (el recorrido oscila entre una hora y 45 minutos hasta las 2 horas desde la Ciudad de México).

Los horarios del evento son a partir de las 9:00 a.m. a las 7:00 p.m. aunque antes se celebra una carrera y se inaugura la exposición de pulque tradicional y una más con nombre “Artesanal”.

¿Qué actividades hay en el Festival de la Gordita 2025?

Además de tener la oportunidad de comer una gordita, también puedes acudir a este evento gastronómico por las actividades culturales, siendo dos las principales: presentación de obras a través de títeres y shows musicales.

Escenario “Ya thoká yë” - Presentaciones con títeres gigantes

9:00 hrs – Trompo y el misterio del Valle Encantado

– Trompo y el misterio del Valle Encantado 10:00 hrs – La lagartija que soñaba con volar

– La lagartija que soñaba con volar 11:00 hrs – Los colibríes del mezquite azul

– Los colibríes del mezquite azul 12:00 hrs – Teo y la luna perdida

– Teo y la luna perdida 13:00 hrs – La gran fiesta del maguey

– La gran fiesta del maguey 14:00 hrs – El nahualito y la luz del cerro viejo

– El nahualito y la luz del cerro viejo 15:00 hrs – Doña Nube y Don Sol: una historia del clima

– Doña Nube y Don Sol: una historia del clima 16:00 hrs – La biblioteca que despertó

– La biblioteca que despertó 17:00 hrs – La niña que hablaba con los nopales

– La niña que hablaba con los nopales 18:00 hrs – El perro que quería ser músico

Escenario “Ra na ne ra thuhu” – Voz y canto

9:00 hrs – Chilpayatl (Compañía de cantos indígenas)

– Chilpayatl (Compañía de cantos indígenas) 10:00 hrs – Casa de la Cultura de Jilotepec, Edo. de México

– Casa de la Cultura de Jilotepec, Edo. de México 11:00 hrs – Carlos Trever (Cantautor)

– Carlos Trever (Cantautor) 11:30 hrs – Kronos

– Kronos 12:30 hrs – Entrega de galardones al talento Hñähñu

– Entrega de galardones al talento Hñähñu 13:00 hrs – Moony Rap

– Moony Rap 13:30 hrs – Ballet Folklórico Tlacaelelt (Compañía de danza del Prof. Mario Delgado)

– Ballet Folklórico Tlacaelelt (Compañía de danza del Prof. Mario Delgado) 14:30 hrs – El Rey Gordero (Concurso de cantautores)

– El Rey Gordero (Concurso de cantautores) 15:30 hrs – Ballet de Jubilados y Activos de Francisco J. Macedo

– Ballet de Jubilados y Activos de Francisco J. Macedo 16:30 hrs – Kategoria Omega (Rock contemporáneo)

– Kategoria Omega (Rock contemporáneo) 18:00 hrs – Compañía Yollotl

– Compañía Yollotl 19:00 hrs – Presentación de la canción de la gordita (Emiliano Pérez Cortés)

– Presentación de la canción de la gordita (Emiliano Pérez Cortés) 19:10 hrs – Banda Mifi

– Banda Mifi 20:00 hrs – Tec-Patl (Compañía de danza del Mtro. Víctor Lazcano)

– Tec-Patl (Compañía de danza del Mtro. Víctor Lazcano) 21:00 hrs – Los Tepas

– Los Tepas 22:00 hrs – Banda Huracán

Asimismo, se tienen programadas actividades como el torneo de rayuela, área de juegos y talleres de medicina tradicional indígena.