Extrabajadores de Mexicana amenazan con protestas en aeropuertos si Gobierno no paga deuda de 400 mdp

Extrabajadores de Mexicana de Aviación exigen el pago de la segunda dispersión de recursos que fue pactada en el gobierno de López Obrador.

Extrabajadores de Mexicana de Aviación amagaron con protestar en aeropuertos, eventos públicos y oficinas gubernamentales si la administración de Claudia Sheinbaum no les paga lo correspondiente a la segunda dispersión de recursos, unos 400 millones de pesos, relacionada con la venta de bienes de la extinta aerolínea.

En una carta abierta, a la cual El Financiero tuvo acceso, los extrabajadores de la aerolínea pidieron que el pago se haga de manera inmediata.

“No aceptamos más pretextos burocráticos ni atole con el dedo. La expresión de justicia que nos fue negada por motivos políticos durante años debe ser una realidad hoy. Si hay recursos para mantener a flote una aerolínea del estado, también debe haberlos para saldar la deuda histórica con sus legítimos dueños: los extrabajadores”, señala la misiva.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pactó la compra de la marca Mexicana, así como una serie de bienes de la extinta aerolínea para dar vida a la Aerolínea del Estado Mexicano.

La compra se pactó en 814 millones de pesos, de los cuales ya se pagaron 407 millones de pesos a los trabajadores de la extinta empresa.

Sin embargo, una serie de conflictos legales, así como trámites burocráticos han detenido la segunda dispersión de recursos, que se ha prometido en varias ocasiones pero que no ha llegado.

Los extrabajadores denunciaron que han esperado por una liquidación justa por 15 años, pero que esta no ha llegado.

“Hoy vemos con profunda impotencia y coraje que, una vez más, se nos engaña con promesas incumplidas. La llamada “segunda dispersión” de recursos para los exempleados es una farsa más, un espejismo político que se diluye en el aire mientras nuestros hogares siguen esperando justicia”, refiere la carta abierta.

Los extrabajadores agregaron que “mientras la nueva aerolínea estatal (operada por Sedena) anuncia costosos vuelos, promociones y descuentos, el dinero que nos pertenece sigue sin llegar a nuestros bolsillos”.

3. El Ciclo de la Mentira (Segunda Dispersión): Se habla de un segundo pago que llegaría en 2026. Es inadmisible. No podemos esperar otro año más. El gobierno encontró dinero para comprar la flota, para operar el AIFA y para mantener la aerolínea, pero no encuentra la forma de liquidar a quienes dieron su vida por esa empresa. El retraso en esta dispersión es deliberado y cruel.

Ante ello, pidieron que la dispersión de los recursos se realice de forma inmediata y, de no hacerse, las protestas se “radicalizarán”.