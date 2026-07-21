Padre de Debanhi pide investigar si hallazgo de cuerpo en Motel Nueva Castilla está ligado al caso

Mario Escobar solicitará a la FGR que se revise el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el Motel Nueva Castilla.

El hallazgo del cuerpo de un hombre en el Motel Nueva Castilla, en Escobedo, volvió a colocar bajo los reflectores el inmueble donde en 2022 ocurrió el feminicidio de Debanhi Escobar. Aunque la Fiscalía de Nuevo León descartó una muerte violenta, el padre de la joven pidió que el caso sea revisado por la autoridad federal.

Mario Escobar informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) incorporar este nuevo hallazgo a la investigación del caso Debanhi Escobar. Explicó que la familia busca que la Fiscalía de Nuevo León comparta toda la información recabada durante las diligencias realizadas en el motel.

El padre de Debanhi cuestionó la decisión judicial que permitió liberar el inmueble, al considerar que ello pone en riesgo la preservación de posibles evidencias. Afirmó que el motel Nueva Castilla habría sufrido modificaciones, pese a que existía la instrucción de mantener intactas sus instalaciones.

Escobar también anunció que presentará una queja ante organismos internacionales para insistir en que el caso continúe bajo vigilancia. Reiteró que el motel Nueva Castilla debería permanecer bajo resguardo mientras no se esclarezcan por completo los hechos relacionados con la muerte de su hija.

Hallan cuerpo de un hombre en Motel Nueva Castilla

Las declaraciones de Mario Escobar surgieron luego de que un creador de contenido encontrara el cuerpo de un hombre dentro de una habitación del motel mientras realizaba grabaciones para redes sociales. El hallazgo provocó una movilización de policías, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía estatal.

Tras los estudios forenses, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio. Además, precisó que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y que no se localizaron indicios de violencia.

El Motel Nueva Castilla permanece en la memoria colectiva desde abril de 2022, cuando Debanhi Escobar, de 18 años, fue localizada sin vida dentro de una cisterna, trece días después de su desaparición. El caso provocó indignación nacional y llevó a que la FGR atrajera la investigación.

Aunque la Fiscalía estatal descartó que la muerte del hombre corresponda a un homicidio, la familia Escobar insiste en que cualquier hallazgo dentro del motel debe analizarse con el máximo rigor y agotar todas las líneas de investigación es indispensable para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para su hija.