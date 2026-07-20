Vinculan a proceso al feminicida de Karen Miranda: Fue entregado por su madre a las autoridades

Iván 'N' fue entregado por su madre a las autoridades para enfrentar la acusación del feminicidio de Karen Miranda. (Foto: Especial)

Un juez de control vinculó a proceso penal a Iván ‘N’ por el delito de feminicidio, en agravio de Karen Miranda, una joven de 20 años.

Información del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco refiere que un juez de control adscrito al Complejo Carcelario de Puente Grande le dictó un año de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y estableció 6 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Previamente, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que la joven fue asesinada con un objeto contundente.

¿Cómo ocurrió la desaparición y muerte de Karen Miranda?

La joven fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez cuando salió con sus amigos, el 6 de julio pasado, en un balneario localizado en la colonia El Panorámico II, en Guadalajara.

Su cuerpo fue localizado el 10 de julio en el Camino a Colimilla, en el acceso a la Barranca de Huentitán, en la colonia Prado de los Tulipanes.

El pasado lunes 13 de julio, Iván fue detenido con base a una orden de aprehensión, estuvo departiendo con ella, hasta que se alejaron del resto de sus acompañantes, luego discutieron por un tema de dinero, hasta que, en un momento dado, forcejearon, y él la empujó, ella se golpeó la cabeza y quedó inconsciente.

Iván supuso que había provocado la muerte de Karen, y subió su cuerpo a un vehículo, en el que lo trasladado hasta un barranco, donde la abandonó.

Luego de su detención, Iván fue remitido al reclusorio preventivo, donde se le imputó el delito de feminicidio.

Los familiares de Karen interpusieron una denuncia por su desaparición, y el cadáver de la joven fue hallado en el barranco, donde permaneció varios días, luego de maniobras complejas debido a las difíciles condiciones topográficas de la zona de ingreso a la barranca.

Presunto feminicida es entregado por su madre

La detención de Iván se consolidó por la denuncia de su propia madre, quien decidió no ser cómplice de su hijo, quien le confesó haber provocado la muerte de Karen.

La mujer lo denunció e informó a las autoridades que él ya contaba con otros antecedentes penales.

Tras la detención del sujeto, la madre de Karen agradeció en redes sociales a la madre de Iván por no ser parte del delito y entregarlo a las autoridades correspondientes, además de dar los datos para encontrar el cuerpo de su hija.