Justicia para Monserrat: Marlon ‘N’ es condenado a 70 años de prisión por feminicidio de la joven en 2021

A través de videoconferencia, Marlon ”N” recibió la sentencia desde el Centro de Readaptación Social de Tuxpan. (Foto: Cuartoscuro)

Marlon “N” fue sentenciado este jueves 16 de julio a 70 años de prisión por el feminicidio de Monserrat Bendimes ocurrido en 2021; además, se le ordenaron medidas reeducativas y el pago de la reparación del daño que aún no ha sido cuantificado.

La sentencia emitida luego de cinco años del feminicidio es para la familia de Monserrat la justicia que tanto han estado esperando durante tanto tiempo.

“Se hizo justicia para mi hija, se demostró el grado de culpabilidad del que fue su pareja, le dieron 70 años (…) sentimos finalmente que se nos hizo justicia”, indicó Cecilia Roldán, mamá de Monse.

Dan pena máxima a Marlon ‘N’ por feminicidio

Durante la audiencia, el juez Rubén Adrián Romero Maldonado, consideró que debía de darle la pena máxima que existe para del delito de feminicidio tal y como lo había solicitado la representante de la fiscalía y de la asesoría jurídica.

A través de videoconferencia, Marlon ”N” recibió la sentencia desde el Centro de Readaptación Social de Tuxpan donde se encuentra recluido.

El juez explicó que debido a que se ha encontrado detenido desde el año 2022, ese tiempo contará en la pena que debe de pagar, por lo que quedará en libertad el 9 de junio de 2092.

¿Qué pasó con Monserrat Bendimes?

Esta sentencia llega luego de que el pasado 7 de julio, Marlon “N” fue encontrado culpable del delito de feminicidio por haber golpeado de manera reiterada a Monserrat Bendimes el 17 de abril de 2021.

Entre los elementos que el juez consideró para dar la sentencia máxima fue que los golpes fueron repetidos y no se detuvo aunque ella estaba en la indefensión, el hecho de que haya sido dentro de la vivienda de los papás en un entorno familiar y en el que ella consideraba estar segura y por haberse tratado de una persona de confianza cuyas familias inclusive convivían.

También consideró que no le brindó auxilio, no llamó a emergencias sino a sus papás y una vez que ellos estaban decidió huir; además de que realizaron la limpieza de la escena.

“Seguimos tristes, no lo podemos superar, yo creo que el término de este proceso legal hoy, nos va a permitir ya llevar un duelo ya más tranquilo y llevarlo pasito a pasito como lo debimos haber llevado desde el principio (…) ojalá fueran un poco más rápidos, que no se llevara uno tanto tiempo, emocionalmente desgastante”, afirmó la mamá de Monse.