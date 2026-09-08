Desaparece alumno de la BUAP: Universidad pide apoyo para localizar a Hugo Alejandro Hernández

Hugo Hernández Tello tiene 25 años de edad. Fue visto por última vez el 5 de septiembre.

Hugo Alejandro Hernández Tello, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue reportado como desaparecido, y la institución pidió ayuda para localizarlo.

Es estudiante de tercer semestre en la licenciatura de Administración en su modalidad semiescolarizada. De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, cualquier información para dar con él será confidencial y anónima, con el objetivo de animar a las personas a brindar información a los teléfonos 22 1283 8142, 22 2214 6402 y 22 2214 6405.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Hugo Alejandro Hernández?

Las autoridades indican que Hugo Alejandro Hernández, nacido el 6 de enero de 2001 y de 25 años de edad, fue visto por última vez en la colonia Zaragoza, y desde ese momento se desconoce su paradero.

De acuerdo con testimonios brindados a Nmás, el joven desapareció luego de ir a jugar futbol.

El joven de 1.70 metros de estatura vestía una playera blanca con cuello redondo y franjas rojas en la parte superior, bermuda azul marino, tenis blancos con franjas negras y una mochila color negra.

Como rasgo distintivo tiene un lunar en la barbilla del lado derecho. Además, usa lentes y tiene el cabello negro y ondulado.

Si tienes información adicional para dar con el alumno de la BUAP desaparecido, puedes contactarte también al correo boletin.desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob.mx

La Fiscalía de Puebla abrió una carpeta de investigación para dar con Hugo Alejandro Hernández Tello. (Fiscalía de Puebla)

Puebla recibe candidaturas para titular de la Comisión de Búsqueda

La Secretaría de Gobernación de Puebla informó que abrió el procedimiento público para la selección y nombramiento de la o él titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, esto tras abrir el periodo de recepción de candidaturas a colectivos de buscadores, familiares, organizaciones civiles y especialistas en la materia.

El registro estará abierto hasta el 11 de septiembre, a la espera de que los aspirantes entreguen sus propuestas y expedientes en la Casa Aguayo, sede de la dependencia.

Como requisitos piden una experiencia técnica demostrable en derechos humanos, localización de personas desaparecidas, no militancia en dirigencias partidistas en los últimos dos años y un plan estratégico acompañado de un video explicativo de cinco minutos.

Este proceso abre la puerta a que personas buscadoras lleguen a la dependencia y colaboren en la búsqueda de desaparecidos en Puebla.

Con información de Quadratín y Nmás.