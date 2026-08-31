Más de 17 mil niñas, niños y adolescentes están desaparecidos en México: REDIM

Unos 17 mil niñas, niños y adolescentes están desaparecidos en México, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Con corte al 29 de agosto de 2029 y con datos actualizados sobre la situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México, relaborados por REDIM con información de la Secretaría de Gobernación Segob) y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se tiene registrada la ausencia de 17 mil 487 menores.
Desde que se tiene registro, 128 mil 286 niños, niñas y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, no localizados o localizados tras su ausencia.
De ese total, 17 mil 487 menores de edad continúan en calidad de desaparecidos o no localizados, es decir, una de cada siete personas.
Dos de cada tres personas de cero a 17 años registradas en esta situación son mujeres, es decir, 85 mil 210 de 128 mil 286 registros.
Sin embargo, entre las personas menores de edad que continúan desaparecidas o no localizadas, se observa una ligera mayoría en hombres: 8 mil 814 hombres frente a un total de 8 mil 642 mujeres.
Este dato marca un cambio relevante: por primera vez, el número de niños y adolescentes varones desaparecidos supera ligeramente el total de niñas desaparecidas.
Familias de desaparecidos exigen a México dejar de “administrar crisis” y dar resultados
Familias de personas desaparecidas exigieron este domingo al Estado mexicano pasar de “administrar la crisis a erradicarla” y ofrecer resultados concretos en prevención, búsqueda, identificación y justicia, en un país que acumula más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas.
“No basta con cifras, registros, folios y protocolos”, advirtió el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.
La organización, que agrupa a colectivos y familias de víctimas, reconoció que México cuenta con un marco jurídico e institucional impulsado durante años por los propios familiares, pero reclamó que las herramientas existentes se traduzcan en resultados.
El pronunciamiento ocurre después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentara el viernes diez acciones para reforzar su Estrategia Nacional de Búsqueda, entre ellas garantizar que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, ampliar las búsquedas en hospitales y cárceles y poner en marcha un plan de identificación humana para reducir el rezago forense.
Con información de EFE.