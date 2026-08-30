Familias conmemoran Día Internacional de las Víctimas de Desaparición con pega masiva de fichas

Familiares de desaparecidos colocaron las fotos de quienes tienen años sin saber dónde se encuentran.

Alejandro López, un hombre de edad avanzada, toma una brocha y comienza a colocar pegamento en una de las vallas que rodean la Glorieta de los Desaparecidos. Su esposa, que sostiene un paquete de fichas de búsqueda, le entrega una: es la de su hijo Axel Humberto López Aguilar, desaparecido el 10 de julio de 2013 en El Mante, Tamaulipas.

Como él, decenas de familias acudieron este domingo 30 de agosto a la Glorieta a la pega de 2 mil 300 fichas de búsqueda en la Glorieta con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Familiares de personas desaparecidas pegaron fichas de búsqueda en la CDMX. (FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM) (Estrella Josento)

Gabina Lozada, madre de Juan Daniel Pompa Lozada, desaparecido en agosto de 2021 en Acapulco, Guerrero, tras acudir a buscar trabajo, fue otras de las participantes en la pega masiva, que fue precedida por una jornada de limpieza de las vallas que rodean la Glorieta.

La mujer acudió en compañía de la esposa de su hijo, con quien ha recorrido decenas de lugares en Acapulco en busca de él. Gabina denunció que a cinco años de la desaparición de Juan Daniel no hay ningún avance en su localización: “lamentablemente como madres buscadoras hacemos o estamos haciendo el trabajo que Fiscalía, que el mismo gobierno no hace”.

Atención enfocada en el Maratón

Mientras ellas y las familias y colectivos pegaban las fichas de búsqueda, cientos de corredores pasaban a un lado de la Glorieta con motivo del Maratón de la Ciudad de México. La madre de Juan Daniel denunció apatía por parte de esas personas y dijo que ninguna persona está exenta de ser víctima de una desaparición forzada por lo que pidió apoyo para exigir solución a la crisis que atraviesa el país.

“Es triste ver esto, que la mayoría de la gente que está aquí está enfocada al maratón y no realmente a apoyarnos, a unirse a nosotros aunque no sean sus familiares. Yo creo que nunca estamos exentos a pasar algo así, creeme que jamás pensé que yo iba a pasar algo así, jamás”, indicó.

Otra participante fue Veronica Rosas, madre de Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, secuestrado y desaparecido el 4 de septiembre del 2015 en Ecatepec, Estado de México.

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. (FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM) (Estrella Josento)

La mujer acudió a la Glorieta acompañada de familiares que portaban sombreros de fiesta, pues el sábado 29 de agosto fue el cumpleaños número 27 de Diego Maximiliano. Veronica dijo también que la próxima semana su hijo cumple 11 años de desaparecido.

“Desgraciadamente ya casi 11 años de buscarlo, la próxima semana se cumplen los 11 años y ayer fue su cumpleaños 27, por ello, mi colectivo, mis solidarios y mi familia decidimos de alguna forma celebrar su vida, agradecer su vida, no como nosotros quisiéramos porque quisieramos que él estuviera aquí pero es una forma también de traerlo al presente porque no sabemos qué ha pasado con Diego”, indicó.