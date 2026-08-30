Indignación en Salamanca, Guanajuato: DIF entrega pasteles con rostros de desaparecidos a buscadoras

Salamanca conmemoró a los desaparecidos con pasteles con sus rostros.

El DIF de Salamanca está en una polémica luego de una muestra gastronómica que consistió en entregar pasteles con imágenes de personas desaparecidas en Guanajuato.

Los hechos ocurrieron el viernes 28 de agosto, durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, cuando las autoridades reinauguraron el Árbol de la Memoria.

En dicho evento hubo una muestra gastronómica de alumnos de la Universidad de La Salle Bajío, en la que se presentaron los pasteles con los rostros de las personas desaparecidas.

Para Eugenia Martínez, titular del DIF, este gesto fue “una hermosa y significativa muestra gastronómica en memoria de las personas víctimas de desaparición forzada”.

Sin embargo, la muestra fue criticada por organizaciones sociales como Amor No Es Violencia, que criticaron la entrega de estos pasteles a madres buscadoras.

Alcalde de Salamanca reconoce que deben actuar con sensibilidad

César Prieto, presidente municipal de Salamanca, Guanajuato, que reporta unas 305 personas desaparecidas, reconoció la falta de sensibilidad ante las desapariciones.

“Reconocemos que en ocasiones las instituciones no han sido sensibles, que no se ha escuchado cómo se debe a las madres y familias que sufren esta dolorosa situación... Nuestra responsabilidad como Gobierno es estar presentes, actuar con sensibilidad”, declaró el viernes de acuerdo con testimonios recogidos por Reforma.

El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos también criticó la entrega de pasteles, y para este domingo 30 de agosto prepara una movilización en torno al Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, que tendrá lugar a las 16:00 horas en Salamanca y para la que piden a los participantes llevar una vela blanca.

En días recientes, y como resultado de la crisis de desaparecidos que vive Salamanca, colectivos pegaron en los postes imágenes con decenas de personas víctimas de desaparición en la localidad en apoyo a madres buscadoras y colectivos.

Con información de Reforma.