Matan a capitán de la Guardia Nacional que era trasladado tras accidente carretero en Apatzingan

Un capitán de la Guardia Nacional fue atacado a balazos y falleció.

Un capitán segundo de la Guardia Nacional fue asesinado este viernes, mientras era trasladado en una patrulla hacia un hospital de Apatzingán, luego de sufrir un accidente.

El capitán, identificado como Adán C., estaba siendo trasladado al Hospital de la 43 Zona Militar, en Apatzingán, para recibir atención médica luego de haber sufrido un accidente de tránsito en el tramo El Mirador de Aquila.

El mando fue atacado en una patrulla sobre la carretera Tepalcatepec-Aquila.

De acuerdo con la información disponible, durante el trayecto la patrulla se detuvo a un costado de la carretera. En ese momento, los elementos que acompañaban al capitán de la Guardia Nacional descendieron del auto para realizar labores de seguridad perimetral.

Fue en ese momento que sujetos armados atacaron al Capitán Segundo de la Guardia Nacional, Adán C., quien resultó gravemente herido. Posteriormente, el mando perdió la vida a consecuencia de las lesiones causadas por los disparos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Asimismo, la autoridad ya investiga el hecho ocurrido para esclarecer el homicidio del capitán. En el lugar fue asegurada un arma de fuego ajena a la institución de seguridad nacional.

Fiscalía investiga vínculo entre Grecia Quiroz e imputado en caso Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán reforzó una línea de investigación para esclarecer el posible vínculo entre la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo, esposo y antecesor de la edil.

El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, explicó este miércoles en rueda de prensa que la nueva información llegó el lunes mediante una ampliación de la declaración de Yesenia Méndez Rodríguez, quien fue secretaria particular de Manzo.

Al respecto, la presidenta municipal de Uruapan y esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, dijo este viernes que un nuevo requerimiento de la Fiscalía michoacana para solicitar que entregue los teléfonos celulares del exalcalde fue hecho porque “la quieren quitar del camino”, ante el aumento del respaldo político que tiene.