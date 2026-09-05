Julio César Chávez Jr. buscará ganar campeonato mundial antes de su retiro: ‘Ya está de salida’

Julio César Chávez ve a su hijo con un cambio de actitud y espera que vuelva a tener una oportunidad para disputar un campeonato mundial. [Fotografía. Cuartoscuro]

Julio César Chávez Jr. se encuentra en la recta final de una carrera profesional que comenzó hace más de 20 años, pero antes de colgar los guantes todavía persigue un último objetivo: volver a conquistar un campeonato mundial.

Su padre, Julio César Chávez, reconoció que tanto el Junior como Omar Chávez se encuentran en la etapa final de sus carreras profesionales. Sin embargo, el ‘Gran Campeón Mexicano’ asegura que ve una versión renovada de su hijo, quien busca recuperar protagonismo en el boxeo después de varios años marcados por problemas personales y legales.

Durante una entrevista con ESPN, Chávez explicó qué necesita su hijo para volver a competir por un campeonato mundial. Su respuesta no se centró en aspectos técnicos, sino en la necesidad de que se mantenga alejado de las drogas, el alcohol y las pastillas.

¿Qué necesita Chávez Jr. para conseguir otro campeonato mundial?

Al ser cuestionado sobre la etapa que atraviesan las carreras de sus hijos, Julio César Chávez explicó que ambos se encuentran en la recta final y encararán sus últimos combates. No obstante, destacó especialmente la evolución que ha observado en Chávez Jr., quien el próximo 12 de septiembre se medirá con Jeison Troncoso.

“Ya están de salida, están haciendo sus últimas peleas. Lo veo bien, lo veo enfocado. Ustedes lo han visto, sus últimas peleas, cómo se ha visto tirando golpes; es otro Julio”, declaró la leyenda del boxeo.

Para Julio César Chávez Jr., el objetivo antes del retiro sería conseguir una nueva oportunidad por un campeonato mundial. Su padre también señaló cuál sería la condición para lograrlo:

“Portarse bien, campeón, portarse bien. Es lo único que yo les pido a mis hijos. Hagan las cosas bien; es decir, no se droguen, no tomen y no consuman pastillas”, indicó.

El ‘Gran Campeón Mexicano’ reconoció que seguirá pendiente de sus hijos, aunque esto pueda generar conflictos entre ellos:

“Yo siempre voy a estar detrás de ustedes, así me odien, así dejen de hablarme, así me mienten la madre, yo siempre voy a tratar de rescatarlos [...] hasta que Dios me dé vida”, afirmó.

Para Chávez Jr. no sería la primera vez que se consagra como monarca. El mexicano conquistó el campeonato mundial de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en junio de 2011, tras vencer a Sebastian Zbik, y realizó tres defensas exitosas.

Su reinado terminó en septiembre de 2012, cuando perdió por decisión unánime ante Sergio ‘Maravilla’ Martínez. Ahora, más de una década después, intenta conseguir una última oportunidad para volver a portar un cinturón mundial antes de despedirse del boxeo.

Julio César Chávez Jr. peleará en los próximos días ante Jeison Troncoso [Fotografía. Cuartoscuro] (Mireya Novo)

¿Qué problemas legales enfrentó Julio César Chávez Jr.?

Las palabras de Julio César Chávez sobre la importancia de que su hijo se mantenga alejado de las adicciones resultan especialmente relevantes debido a los problemas personales y legales que han marcado distintas etapas de su carrera.

Uno de sus primeros problemas con la justicia estadounidense ocurrió en 2012, cuando Julio César Chávez Jr. enfrentó un caso por conducir bajo los efectos del alcohol en California. Años después, en enero de 2024, volvió a ser detenido en ese estado por un caso relacionado con la posesión de armas.

Su situación legal se complicó en julio de 2025, pocos días después de su pelea contra Jake Paul. Autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a Chávez Jr. en California y posteriormente lo deportaron a México, donde existía una orden de aprehensión en su contra.

En México quedó sujeto a un proceso por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y el tráfico de armas relacionados con el Cártel de Sinaloa. Posteriormente, Chávez Jr. obtuvo el beneficio de continuar su proceso en libertad bajo medidas cautelares.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre el retiro de ‘Canelo’ Álvarez?

De igual forma, Julio César Chávez comentó sobre otro posible retiro que cambiará el panorama del boxeo mexicano: el de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El tapatío reconoció en julio de 2026 que el final de su trayectoria profesional está cada vez más cerca. Durante una entrevista con Ariel Helwani, estimó que podría disputar tres o cuatro peleas más antes de colgar los guantes.

Al ser cuestionado sobre quién podría convertirse en la próxima gran figura del boxeo mexicano tras el retiro de ‘Canelo’ Álvarez, Julio César Chávez señaló que será “difícil” que alguien iguale los logros alcanzados por el boxeador tapatío.

Sin embargo, Chávez confía en que surgirá otro boxeador capaz de ocupar el lugar de referente mexicano.

“Acuérdate que México siempre, siempre es y ha sido una cuna de grandes campeones mundiales. Se va a ir Canelo [...] y va a llegar otro. No te puedo decir cuál, pero va a llegar otro”, puntualizó.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al cuadrilátero el próximo 31 de octubre para enfrentar en Riad, Arabia Saudita, a Christian Mbilli por el campeonato mundial de peso supermedio del CMB.