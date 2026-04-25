Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo HOY: ¿A qué hora y dónde ver la pelea EN VIVO?

Chávez Jr. regresa en búsqueda de su segunda victoria de 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Julio César Chávez Jr. pelea contra Jhon Caicedo este sábado. Su rival es un joven colombiano en ascenso que, si bien hace poco vio imbatido su récord, puede complicarle las cosas al hijo de la máxima leyenda del boxeo mexicano.

Aunque Chávez Jr. considera el retiro a sus 40 años, por el momento se mantiene activo y en la búsqueda de dejar una buena impresión final en su carrera, en la cual incluso ya ostentó un título mundial.

Chávez Jr. vs. Caicedo HOY: Horario y canal para ver la pelea EN VIVO

La pelea del hijo de Julio César Chávez contra Caicedo se celebrará este sábado 25 de abril en el Estadio Adolfo López Mateos, en Reynosa, Tamaulipas, con una capacidad aproximada de 10 mil espectadores para juegos de béisbol.

De acuerdo con la boletera, la función comenzará desde las 5:00 pm; sin embargo, la transmisión televisiva podrá verse a partir de las 11:00 pm a través del canal 7.1 en TV abierta y en la multiplataforma de Azteca Deportes.

La contienda está pactada a 10 rounds en peso crucero (menos de 200 libras o 90.7 kg). Ambos superaron la báscula sin problema: 84 kg para el originario de Cali, mientras que Julio César Chávez Jr. registró 89 kg, aún por debajo del límite.

Pelea : Chávez Jr. vs. Caicedo

: Chávez Jr. vs. Caicedo Peso : Crucero (menos de 200 libras)

: Crucero (menos de 200 libras) Fecha : sábado 25 de abril de 2026

: sábado 25 de abril de 2026 Hora : 11:00 pm

: 11:00 pm Transmisión: Azteca 7, aztecadeportes.com y app de Azteca Deportes

En el careo durante el pesaje no intercambiaron palabras; únicamente sostuvieron una mirada fija en una pelea que genera expectativa tras la reciente victoria del mexicano.

Previamente, el colombiano se limitó a expresar que estaba feliz de estar en México y que la pelea contra Chávez Jr. era una gran oportunidad en su carrera. En tanto, el mexicano también tuvo pocas palabras, aunque prometió una victoria.

“Estamos listos para dar un gran espectáculo y preparados para ganar, es todo lo que tengo que decir”, expresó en declaraciones recogidas por La Jornada.

Chávez Jr. vs. Caicedo: ¿Cómo llegan a la pelea hoy?

Chávez Jr. llega a su segunda pelea del año con inercia positiva tras vencer por nocaut técnico en el cuarto asalto al argentino Ángel Julián en San Luis Potosí.

Luego de alejarse varios años del deporte por problemas de adicciones, Chávez Jr. regresó al ring para enfrentar al peleador de artes marciales mixtas Uriah Hall en 2024. En junio de 2025 se midió al mediático Jake Paul, en una presentación donde fue claramente superado en lo deportivo.

Después de ser detenido en Estados Unidos y remitido a autoridades mexicanas, enfrentó cargos por presuntos nexos con cárteles; tras quedar en libertad, volvió a la actividad con una victoria ante Julián y ahora enfrentará a Caicedo.

Chávez suma 55 victorias, 35 por nocaut, con 2 derrotas (una por nocaut) y un empate. Fue campeón mundial de peso medio entre 2011 y 2012: conquistó el título al vencer al alemán Sebastian Zbik por decisión dividida y, tras algunas defensas, lo perdió ante el argentino Sergio Martínez.

A sus 21 años, Caicedo cuenta con un récord de 13 victorias (5 por nocaut) y una derrota, sufrida en el tercer round ante Avni Yıldırım, exrival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en una función en Estambul en junio de 2025. Antes de ese combate, mantenía marca invicta, aunque con trayectoria desarrollada únicamente dentro de Colombia.