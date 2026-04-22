Julio César Chávez Jr. vs Jhon Caicedo: Fecha, horario, canal, y todo lo que debes saber

Chávez Jr. está de vuelta en el ring (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Julio César Chávez Jr. regresa al ring para medirse ante el colombiano Jhon Caicedo. El boxeador mexicano se sube al ring en Reynosa, Tamaulipas, tras una victoria ante Ángel Julián.

Luego de la detención de Julio César Chávez y su estadía en prisión, está de vuelta en el deporte profesional para dar una nueva función, pese a que ha admitido que ya piensa en el retiro del boxeo.

¿Cuándo es la pelea Julio César Chávez Jr. vs Jhon Caicedo en México?

La pelea de Julio César Chávez Jr. y Jhon Caicedo se realiza el sábado 25 de abril. El evento forma parte de una cartelera organizada en territorio mexicano, donde el sinaloense vuelve a encabezar una función tras su reciente actividad en el país.

En la antesala, la cobertura incluye actividades en dos jornadas: el jueves 23 de abril a las 18:00 horas y el viernes 24 de abril a las 11:00 horas, correspondientes a los eventos previos oficiales del combate.

La transmisión principal de la pelea de Chávez Jr., pactada a 10 rounds en peso crucero, está programada para el sábado a las 23:00 horas (tiempo de México) a través de Azteca 7, además de aztecadeportes.com y la aplicación del canal.

La función se llevará a cabo en el Estadio Adolfo López Mateos, paque de pelota de beisbol unibado en Reynosa con capacidad regularmente para 10 mil personas que, en esta ocasión, será utilizado para este evento de boxeo.

Pelea : Chávez Jr. vs. Caicedo, crucero a 10 rounds

: Chávez Jr. vs. Caicedo, crucero a 10 rounds Fecha : Sábado 25 de abril de 2026

: Sábado 25 de abril de 2026 Hora : Transmisión a partir de las 23:00 hrs.

: Transmisión a partir de las 23:00 hrs. Dónde ver: Azteca 7, Azteca Deportes

Chávez Jr. regresa tras actividad reciente en 2026

El combate marcará la segunda pelea del hijo de Julio César Chávez en 2026, luego de su regreso al ring el pasado 24 de enero en San Luis Potosí, donde venció por nocaut técnico en cuatro rounds a Ángel Julián Sacco en un combate pactado a diez asaltos.

Ese triunfo representó su vuelta a la actividad tras meses sin pelear, en una función donde dominó desde el inicio con ataques al cuerpo y combinaciones al rostro que obligaron al referee a detener la contienda en el cuarto episodio.

Jhon Caicedo, boxeador colombiano, llega con récord de 13 victorias y una derrota, con cinco nocauts. Su pelea más reciente terminó en derrota por nocaut en el tercer round ante Avni Yildirim en Estambul.

Julio César Chávez Jr. registra 55 victorias, siete derrotas y un empate, con 35 triunfos por la vía del nocaut. El mexicano, de 40 años, compite actualmente en la división crucero y mantiene una tasa

de nocaut superior al 60 por ciento a lo largo de su carrera profesional iniciada en 2003.

El regreso de Chávez Jr. en enero se produjo tras un periodo marcado por su detención en Estados Unidos en 2025, posterior a su derrota ante Jake Paul. Tras su liberación en agosto, el boxeador declaró su intención de retomar su carrera y enfocarse en la actividad deportiva.