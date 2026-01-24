Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la pelea?

Estos son los detalles de la transmisión, horarios y más de la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián. (Foto: IG: arenapotosislp)

¡Suena la campana! Julio César Chávez Jr. se enfrenta a Ángel Julián en un combate que marca su regreso al cuadrilátero seis meses después de haber sido detenido en Estados Unidos. En la cartelera, también se incluye a su hermano Omar Chávez.

En julio del año pasado, Julio César Chávez Jr. fue interceptado por agentes del ICE en Estados Unidos tras perder su pelea contra Jake Paul, debido al vencimiento de sus documentos migratorios.

Posteriormente, autoridades mexicanas solicitaron su extradición por una orden de aprehensión en su contra. El boxeador fue vinculado a proceso por presuntos delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, por lo que desde agosto de 2025 permanece en libertad condicional, a la espera de que concluya la investigación complementaria que defina su situación legal.

En este contexto, el hijo de Julio César Chávez vuelve al ring con la intención de retomar la senda del triunfo ante un rival que no registra actividad profesional desde hace casi tres años.

Julio César Chávez Jr.regresa al boxeo. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

¿Dónde y a qué ver la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián?

La pelea de Julio César Chávez Jr. contra el argentino Ángel Julián se realiza este sábado 24 de enero en la Arena San Luis Potosí, con un evento que inicia a las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México). El combate estelar no tiene un horario confirmado, ya que depende del desarrollo de las peleas preliminares.

La transmisión televisiva de los combates de Omar Chávez y Chávez Jr. comenzará a partir de las 11:00 p.m., debido a que será diferida. La función podrá verse a través de:

Azteca 7

Página web de TV Azteca

Aplicación digital de TV Azteca

Cartelera de ‘La Dinastía Chávez’: Omar Chávez vs. José Miguel Torres

Julio César Chávez Jr. y Ángel Julián Sacco protagonizan el combate estelar de la velada, aunque antes se disputa otra pelea relevante.

Se trata del enfrentamiento entre Omar Chávez y José Miguel Torres, boxeador colombiano de 46 años, con más de 20 de trayectoria profesional.

Torres registra un récord de 40 victorias, 31 de ellas por nocaut, y 23 derrotas a lo largo de su carrera en el boxeo profesional.

Omar Chávez no sube al ring desde enero de 2025, en un combate en el que perdió en contra de Misael Rodríguez por decisión unánime. Esta fue una pelea que se pospuso, anteriormente estaba programada para 2024.

¿Quién es Ángel Julián Sacco, rival de Julio César Chávez Jr.?

El boxeador argentino, conocido como ‘El Paisano’, debutó como profesional en 2019 y ha tenido una trayectoria intermitente, ya que su pelea más reciente antes de enfrentar a Chávez Jr. fue en octubre de 2023 contra Sergio Mauricio Carbajal, donde obtuvo una victoria.

Sacco presenta un récord de 10 victorias, cuatro por nocaut, y una derrota, esta última por la vía del nocaut.