Pelea Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián: Fecha, hora, cartelera, transmisión y TODO lo que debes saber

Julio César Chávez Jr. pelea contra Ángel Julián el próximo 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí.

Después de una derrota contra Jake Paul, Julio César Chávez Jr. vuelve al cuadrilátero, pero no lo hace solo: su hermano Omar Chávez también peleará en una cartelera denominada La Dinastía Chávez.

San Luis Potosí tiene la sede en donde los Chávez Carrasco se pondrán los guantes rojos y demostrarán que llevan la sangre del ‘César del boxeo’, Julio César Chávez, quien también estará presente.

Además, la cartelera tendrá otras peleas interesantes, donde los Chávez cuentan con representación de los más jóvenes de la familia de boxeadores mexicanos.

Dinastía Chávez: ¿Cuándo y dónde será la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián?

En esta ocasión, Julio César Chávez Jr. busca recuperar su honor, después de perder contra Jake Paul y de una polémica detención en Estados Unidos, que frenó por unos meses su trayectoria como boxeador.

Su encuentro es el próximo sábado 24 de enero en la Arena Potosí, ubicada muy cerca del recinto donde se celebra la Feria Nacional Potosina (FENAPO), en la colonia Satélite.

Julio César Chávez Jr. se prepara para su regreso al ring luego de ser extraditado a México. (Foto: Cuartoscuro/IA Gemini)

De acuerdo con el sitio XTicket, encargado de la venta de entradas, el evento comienza a las 17:00 horas, aunque la pelea de Julio César Chávez Jr. no tiene un horario confirmado. Estos son los detalles del evento:

Fecha : sábado 24 de enero de 2026.

: sábado 24 de enero de 2026. Horario : a partir de las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México); puertas, 3:00 p.m.

: a partir de las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México); puertas, 3:00 p.m. Sede: Arena Potosí, en San Luis Potosí, México.

Transmisión en vivo: ¿Dónde ver la pelea de los hijos de Julio César Chávez?

A diferencia de otras peleas de box, la de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián se transmitirá por televisión abierta, además de algunas plataformas de streaming.

El horario de transmisión está por confirmar; de acuerdo con TV Azteca, encargada de la señal, se podrán ver las peleas en vivo tanto de Julio César Jr. como de su hermano, Omar Chávez.

Transmisión en vivo : Azteca 7, aztecadeportes.com y aplicación de Azteca Deportes.

: Azteca 7, aztecadeportes.com y aplicación de Azteca Deportes. Horario de transmisión: Por confirmar.

¿Contra quién pelea JC Chávez Jr.?

Su contrincante es el argentino Ángel Julián Sacco, quien llega a esta pelea con un récord de 10-1-1 (4 nocauts) y no pelea desde octubre de 2023, donde se enfrentó contra Sergio Mauricio Carabajal, al que le ganó.

Conocido como ‘Paisano’ Sacco, Ángel Julián suele tener un estilo de pelea agresivo y ofensivo, donde su meta es una: alcanzar siempre el nocaut contra sus rivales.

Chávez Carrasco es su primer rival extranjero, por lo que será una pelea interesante para ambos, pues la inactividad del argentino lo coloca en relativa desventaja sobre el hijo de Julio César Chávez.

Cartelera completa de ‘La Dinastía Chávez en la Arena Potosí’

El enfrentamiento en el que participará el esposo de Frida Muñoz es el estelar, pero no el único de la tarde-noche en la que el boxeo será protagonista, además de la Dinastía Chávez.

En cooperación con el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, la cartelera incluye una pelea de Omar Chávez, otro de los hijos de Julio César Chávez, contra el colombiano José Miguel Torres, quien cuenta con un récord 40-23-0 (31 nocauts).

Una pelea de exhibición con Roberto, un familiar de los Chávez, también se verá en esta pequeña cartelera cargada de mucha emoción. Los enfrentamientos confirmados son:

Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián ‘Paisano’ Sacco.

Omar Chávez vs. José Miguel Torres.

Precios del evento ‘La Dinastía Chávez’

En caso de que desees acudir a este evento en San Luis Potosí, los boletos se pueden adquirir en línea a través de la página XTicket. El evento La Dinastía Chávez tiene este rango de precios:

Vip: 5,130 pesos

Ring Side General: 3,650 pesos

Platino: 910 pesos

Oro: 515 pesos.

Estos costos ya incluyen el cargo por servicio de la boletera, para que lo contemples a la hora de hacer tu compra.